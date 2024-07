Noticias Telemundo presenta: Ataque Contra Trump

Telemundo presenta un especial este domingo desde las 11 a. m. ET hasta la 1 p. m. ET sobre el ataque Contra Trump el sábado, cuando un hombre armado abrió fuego en su mitin de campaña, matando a un espectador y haciendo sangrar la oreja de Trump.

El sospechoso, identificado como Thomas Matthew Crooks, de 20 años, de Bethel Park, Pensilvania, fue abatido por las autoridades del Servicio Secreto de EEUU segundos después de abrir fuego hacia el expresidente. No quedó claro de inmediato el motivo del ataque.

Otros dos espectadores resultaron gravemente heridos. La campaña de Trump afirmó que el expresidente estaba a salvo.

Tres altos funcionarios de las fuerzas del orden de Estados Unidos dicen que la persona que disparó contra Trump ayer en Pensilvania utilizó un rifle semiautomático, según lo que se encontró en la escena, de acuerdo a informes de NBC News.

Podría decirse que se trata de un rifle de estilo AR, pero según la distancia desde la que disparó el pistolero y según algunas de las fotos que hemos visto, el individuo parece poseer algo más parecido a un rifle de francotirador. Podría ser una modificación legal de un arma normal tipo AR-15.

Este domingo el expresidente estadounidense Donald Trump llamóa la unidad y la resiliencia, mientras el mundo político se estremecía por el atentado que lo dejó herido pero “bien”, y en el que murieron el pistolero y uno de los asistentes.

El virtual candidato presidencial republicano dijo que la parte superior de su oreja derecha fue alcanzada en el tiroteo. Sus asesores dijeron que Trump estaba “de buen ánimo” y bien.

“Supe inmediatamente que algo andaba mal cuando escuché un silbido, disparos e inmediatamente sentí la bala cortando la piel”, escribió Trump en su red social. “Hubo mucha sangre”.

LTrump escribió que “solo Dios evitó que ocurriera lo impensable”:

“Gracias a todos por sus pensamientos y oraciones de ayer, ya que fue solo Dios quien evitó que sucediera lo impensable. NO TEMEREMOS, sino que nos mantendremos firmes en nuestra fe y desafiantes frente a la maldad. Nuestro amor está con las demás víctimas y sus familias. Oramos por la recuperación de los heridos y guardamos en nuestros corazones el recuerdo del ciudadano que fue asesinado de manera tan horrible. En este momento, es más importante que nunca que nos mantengamos unidos y mostremos nuestro verdadero carácter como estadounidenses, manteniéndonos fuertes y decididos y sin permitir que el mal gane. Realmente amo a nuestro país, y los amo a todos, y espero poder hablarle a nuestra gran nación esta semana desde Wisconsin.

🙏 DJT”

En una escena desgarradora y caótica, Trump llevaba unos seis minutos de sus comentarios en el oeste de Pensilvania cuando se oyeron disparos. El candidato presidencial republicano se agarró la oreja derecha y luego se tiró al suelo, donde inmediatamente fue rodeado por agentes del Servicio Secreto que se apilaron sobre él para protegerlo.

Los agentes luego ayudaron a Trump a ponerse de pie, lo rodearon y lo sacaron rápidamente del escenario y lo llevaron a un vehículo que lo esperaba. Trump, con sangre en un lado de la cabeza y en la oreja, levantó repetidamente el puño y saludó con la mano mientras la multitud vitoreaba.

Trump dijo en una publicación en Truth Social aproximadamente dos horas y media después que una bala “me atravesó la parte superior de la oreja derecha”.

“Supe de inmediato que algo andaba mal porque escuché un silbido, disparos e inmediatamente sentí que la bala me atravesaba la piel”, escribió Trump. “Se produjo mucho sangrado, así que me di cuenta de lo que estaba sucediendo”.

Trump agradeció a las fuerzas del orden en su declaración en línea y expresó sus condolencias a las familias de las personas asesinadas y heridas.

“Es increíble que un acto así pueda ocurrir en nuestro país”, escribió.

Los disparos se realizaron desde fuera del perímetro de seguridad del Servicio Secreto para la manifestación, según tres altos funcionarios de las fuerzas del orden de Estados Unidos.

El aspirante presidencial emitió un mensaje en la red social Truth Social.

El presunto pistolero disparó desde una posición elevada fuera del mitin, dijo Guglielmi en el comunicado del Servicio Secreto. Añadió que el personal del Servicio Secreto "neutralizó al tirador".

Here is the latest information from our investigation. We are grateful to the Secret Service team and our law enforcement partners for their swift action. Our thoughts go out to the families affected by this tragedy. pic.twitter.com/E8FazqtUVZ

Los periodistas vieron humo y oyeron lo que inicialmente creyeron que eran fuegos artificiales antes de que todos se agacharan y las fuerzas del orden rodearan a Trump.

Se escucharon gritos entre el público mientras se desarrollaba la escena.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, dijo en un comunicado poco después de las 11 p. m. que Trump "ahora ha abandonado el área de Butler".

Un médico que asistió al evento dijo a NBC News que vio a un hombre sufrir una herida de bala en la cabeza y ayudó a sacarlo del lugar de la manifestación. Hablando en un estacionamiento cerca del evento, una madre y su hijo que asistieron a la manifestación dijeron a NBC News que vieron a personas entre la multitud que resultaron heridas y fueron llevadas. Y en las horas posteriores al tiroteo, el representante Ronny Jackson, republicano por Texas, dijo en una entrevista en Fox News que su sobrino recibió un rasguño en el cuello por una bala en la manifestación.

Trump estaba hablando cuando se llevó la mano a un lado de la cara mientras se escuchaban estallidos en el evento.

La gente permaneció en el lugar entre 10 y 15 minutos después de que se llevaran a Trump, después de lo cual se les dijo que era una escena de un crimen activo y todos los asistentes fueron escoltados hacia la salida.

El portavoz de Trump, Steven Cheung, dijo que Trump "agradece a las fuerzas del orden y a los servicios de emergencia por su rápida acción durante este acto atroz".

"Está bien y lo están revisando en un centro médico local", dijo Cheung. "Pronto habrá más detalles".

Los asesores principales de Trump y los líderes del Comité Nacional Republicano emitieron un comunicado el sábado por la noche diciendo que el expresidente “espera unirse a todos ustedes en Milwaukee mientras procedemos con nuestra convención para nominarlo para servir como el 47º Presidente de Estados Unidos”.

La Convención Nacional Republicana, donde Trump se convertirá oficialmente en el candidato presidencial del Partido Republicano, está programada para comenzar el lunes.

El FBI está liderando la investigación del tiroteo, según un comunicado de la agencia. Los agentes están trabajando junto con el Servicio Secreto de Estados Unidos, así como con las fuerzas del orden estatales y locales, y están tratando el lugar de la manifestación como una escena de un crimen activo, dijeron los funcionarios en la conferencia de prensa a última hora del sábado por la noche.

La policía utilizó ADN para ayudar a confirmar la identidad del sospechoso, ya que no tenía identificación en él durante el tiroteo, dijo el agente especial del FBI Kevin Rojek, durante la conferencia de prensa en Butler, sin identificar a Crook.

Después del tiroteo, el FBI desplegó agentes de investigación, técnicos en bombas y personal de respuesta a pruebas.

Rojek pidió que los testigos del tiroteo se pusieran en contacto con el FBI.

No hay señales de que el ataque tenga algún vínculo con un actor extranjero, dijo un funcionario estadounidense el sábado.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Louisiana, dijo en una declaración en X que ha sido informado por las fuerzas del orden. Condenó el ataque como un “horrible acto de violencia política en un mitin de campaña pacífico”, diciendo que “no tiene lugar en este país y debe ser condenado de manera unánime y enérgica”.

Johnson dijo en una publicación posterior que la Cámara llevaría a cabo una “investigación completa de los trágicos eventos de hoy”.

El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara, James Comer, republicano por Kentucky, dijo en una declaración en X que estaba “pidiendo a la directora del Servicio Secreto, Kimberly Cheatle, que comparezca para una audiencia”.

En una carta a Cheatle, Comer solicitó que compareciera voluntariamente a una audiencia del comité el 22 de julio.

El presidente Joe Biden habló con Trump más tarde el sábado, según un funcionario de la Casa Blanca. También habló con Shapiro y el alcalde de Butler, Bob Dandoy.

En declaraciones realizadas desde Delaware, Biden calificó el ataque de "enfermizo" y agradeció a las fuerzas del orden en declaraciones realizadas ante la cámara.

"No hay lugar en Estados Unidos para este tipo de violencia. Es enfermizo. Es enfermizo", dijo Biden. "Es una de las razones por las que tenemos que unir a este país. No podemos permitir que esto suceda".

"Todo el mundo debe condenarlo", añadió Biden.

La Casa Blanca indicó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, condenó este sábado el atentado contra su rival republicano, Donald Trump.

Asimismo, añadió que "Jill y yo estamos agradecidos al Servicio Secreto por ponerlo a salvo. No hay lugar para este tipo de violencia en Estados Unidos. Debemos unirnos como una nación para condenarlo".

I have been briefed on the shooting at Donald Trump’s rally in Pennsylvania.



I’m grateful to hear that he’s safe and doing well. I’m praying for him and his family and for all those who were at the rally, as we await further information.



Jill and I are grateful to the Secret…