”No soy un asesino”: camionero cubano culpable de mortal accidente espera por su sentencia

DENVER, COLORADO – Después que el jurado encontrara a un camionero hispano culpable de causar el mortal accidente en la autopista I-70 en Colorado, en el que fallecieron cuatro personas y otras 10 resultaron heridas, Telemundo Denver tuvo acceso a una entrevista exclusiva desde la cárcel con el responsable de esta tragedia.

Rogel Aguilera-Mederos de origen cubano y residente de Texas fue declarado culpable de un total de 26 de los 41 cargos que enfrentaba inicialmente, incluyendo cuatro cargos de homicidio vehicular.

Nuevamente desde la cárcel del condado Jefferson donde está recluido Rogel Aguilera-Mederos, Telemundo Denver tuvo una primera conversación con él, para hablar de ese accidente en la I-70, pero en esta segunda entrega, Aguilera nos explica lo que, de acuerdo a su punto de vista, sucedió el día de la tragedia.

Aguilera-Mederos comienza la segunda parte de la entrevista diciendo que él no es un asesino, que aunque la fiscalía nunca le dijo asesino, para él es lo mismo cuando lo llamaron asaltante o que cometió un intento de asalto.

¿HUBIERAS HECHO ALGO DIFERENTE DE LO QUE HICISTE ESE DÍA?

A lo mejor si en ese momento hubiera visto la rampa, por supuesto que hubiera entrado a la rampa, pero no la vi. Fue todo muy rápido.

¿ME DECÍAS QUE TENÍAS UN PAPEL, QUÉ TIENE AHÍ?

Aguilera-Mederos muestra su papel, donde tenía algo similar a un plano, que replicaba a través de dibujos lo sucedido el día del fatídico hecho y además describe dentro de las varias opciones por qué tuvo que hacer lo que hizo.

''Yo quisiera que me entrevistara el mejor psicólogo del mundo para que me pregunte si yo preferí morirme o no', que me pongan un polígrafo o lo que sea para que vean que preferí morirme, se los juro'', dice Aguilera.

¿CÓMO HAN SIDO ESTOS DÍAS AQUÍ EN EL CENTRO DE DETENCIÓN?

Aquí los presos han sido bien ''nice'' conmigo, son bien buenos, voy a clases evangélicas cristianas, los miércoles y los sábados, me apoyan y hay muchos que me dicen que hablen con ellos para poder desahogarme.

¿QUÉ SIENTES QUE VA A PASAR EN DICIEMBRE CUANDO LLEGUE LA SENTENCIA?

Bueno verdaderamente no sé, solo Dios sabe, lo único que le pido a Dios es que todos los días que por favor me permita explicarles a esas familias cara a cara cómo pasó, por qué ellos merecen una explicación, ellos la merecen más que un fiscal o que un juez y que me perdonen.

Y Dios le pido que me juzgue por mi corazón, Dios sabe cómo soy.

Telemundo Denver está en conversaciones con los familiares de los afectados y ellos reaccionan ante estas palabras de Rogel Aguilera Mederos.

Rogel Aguilera-Mederos, de origen cubano y residente de Texas, testificó como luchó para disminuir la velocidad de su camión después de que aparentemente perdió los frenos mientras se dirigía por las colinas y chocó contra el tráfico.

Aguilera está retenido por las autoridades hasta el día 13 de diciembre a las 1:30 p.m., cuando regrese a la corte para recibir sentencia.