Mujer virgen se casa, literalmente, con Jesucristo

Una mujer virgen se casó, literalmente, con Jesucristo, en una boda celebrada en una iglesia católica en Fort Wayne, Indiana.

La novia se comprometió a dedicar su tiempo a la oración, a la penitencia, al servicio a los demás y a consagrar su virginidad a su esposo, Jesucristo.

Vestida de blanco, Jessica Marie Hayes, una teóloga de 38 años, dijo que encontró la felicidad en el compromiso con Jesús, con quien decidió casarse.

La boda -avalada por la iglesia católica- se realizó en el marco de una ceremonia conocida como 'rito de consagración', en la cual una mujer se consagra a una 'vida de virginidad'.

Hayes se convirtió en una de las más de 3,000 vírgenes consagradas que existen en el mundo, de las cuales, 230 se encuentran en Estados Unidos.

Las 'vírgenes consagradas' no son monjas ya que no tienen que vivir en un convento sino que pueden residir en su viviendas particulares. Eso sí, deben mantener su voto de castidad. Y no están obligadas a trabajar para la iglesia.

