Millones de personas podrían perder su seguro médico tras la victoria de Trump

Millones de estadounidenses corren el riesgo de perder los subsidios el próximo año que les ayudan a pagar el seguro médico tras la victoria electoral del presidente electo Donald Trump y la victoria de los republicanos en el Senado.

Los subsidios, que expiran a finales de 2025, surgieron del Plan de Rescate Americano de 2021, y aumentaron la cantidad de ayuda disponible para las personas que quieren comprar un seguro de salud a través de la Ley de Asistencia Asequible. El Plan de Rescate Americano también amplió el número de personas elegibles para los subsidios, extendiéndolos a muchos en la clase media.

La inminente fecha de vencimiento significa que el Congreso entrante y el próximo presidente tendrán que decidir si los extienden, algo que Trump y los republicanos ya han señalado que no apoyan, dijo Chris Meekins, analista de investigación de política de salud en la firma de inversión Raymond James.

"Si los republicanos terminan ganando la Cámara, además del Senado y la Casa Blanca, teniendo una barrida del GOP, creo que las probabilidades son menos del 5% de que se extiendan", dijo Meekins, quien fue un alto funcionario del HHS en el primer mandato de Trump. Incluso el control demócrata de la Cámara probablemente no salvará los subsidios, agregó.

Varias contiendas importantes de la Cámara aún no se han decidido. Hasta el viernes por la tarde, los republicanos de la Cámara de Representantes habían ganado 211 escaños, a solo nueve de la mayoría, según un rastreador de NBC News.

En 2024, más de 20 millones de personas obtuvieron un seguro de salud a través de la ACA, según los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid.

Desde que entraron en vigor los subsidios de 2021, la inscripción en planes de la ACA con pagos reducidos se duplicó, sobre todo en los estados rojos del sur, dijo Cynthia Cox, directora del programa sobre la ACA en KFF, un grupo no partidista de investigación sobre política sanitaria.

La Ley de Reducción de la Inflación, aprobada en 2022, prorrogó los subsidios hasta 2025. En 32 estados donde hay datos disponibles, 15.5 millones de personas reciben los subsidios, según KFF.

Si no se prorrogan los subsidios, la Oficina Presupuestaria del Congreso -una agencia no partidista que proporciona información presupuestaria y económica al Congreso- calcula que casi 4 millones de personas perderán su cobertura en 2026 porque no podrán permitírsela. El número de afiliados seguirá disminuyendo cada año, hasta llegar a 15.4 millones de personas en 2030.

Un portavoz de Trump no respondió a una solicitud de comentarios.

Es posible, dijo Cox, que el Congreso actual pueda extender los subsidios durante la llamada sesión de lame-duck, aunque agregó que eso es poco probable.

"Los resultados de las elecciones lo hacen mucho menos probable" dijo Cox. "Y lo que estamos viendo son aumentos significativos en lo que la gente paga por sus primas. El aumento medio será superior al 75%. Para algunas personas, será más del doble".

Las subvenciones son difíciles de convencer a los republicanos, dijo Meekins, porque son caras. La CBO estima que su prórroga permanente costaría $335,000 millones en 10 años.

Es más, Trump y los republicanos en el Congreso ya han dicho que harían cambios "masivos" a la ley de salud.

Lawrence Gostin, director del Instituto O'Neill para la Ley de Salud Nacional y Global de la Universidad de Georgetown, dijo que si los republicanos toman el control total del Congreso, esos cambios podrían ser significativos.

"Es probable que el presidente Trump recorte los fondos para la divulgación de los planes ACA", dijo Gostin. "Esto significa que menos personas conocerán sus derechos bajo la ley y muchos no se inscribirán en los planes de atención médica de ACA". También es probable que Trump recorte la financiación de Medicaid y apoye a los estados que se niegan a ampliar la cobertura de Medicaid."

Gostin también señaló que "los tribunales están impugnando el mandato de servicios preventivos de la ACA". Este mandato exige que las aseguradoras cubran íntegramente determinados servicios preventivos, incluidas las pruebas de detección del cáncer, como colonoscopias y mamografías, sin coste alguno para el paciente.

En junio, un tribunal federal de apelaciones declaró que el mandato debe mantenerse hasta que se resuelva el caso.

Cox dijo que espera que los republicanos sigan desmantelando la ACA, de forma similar al primer mandato de Trump, cuando eliminaron la multa fiscal vinculada al mandato individual de la ley, que obligaba a las personas a tener un seguro de salud o pagar un impuesto. El mandato sigue técnicamente en vigor, pero la penalización se redujo a cero.

"Si los republicanos controlan la Cámara, el Senado y la presidencia, entonces podríamos ver una repetición de 2017", dijo.

Gostin dijo que eliminar la ACA por completo será un reto, incluso si los republicanos controlan las tres cámaras.

"La ACA sobrevivirá, pero solo en su versión más básica", dijo Gostin.

Esta nota fue publicada originalmente en inglés por Berkeley Lovelace Jr. para NBC News.