Una gran multitud se reúne en el Ayuntamiento de Los Ángeles para manifestarse sobre la inmigración

Una gran multitud se reunió el lunes en las escaleras del Ayuntamiento de Los Ángeles un día después de que las protestas se extendieran a las autopistas del centro de la ciudad.

El lunes por la mañana, el Departamento de Policía de Los Ángeles emitió un aviso de tráfico para el área cercana al Ayuntamiento, incluida Spring Street y el área del Centro Cívico. También se formó una manifestación en la Plaza de El Pueblo, lo que provocó retrasos en las calles Spring, Main, Arcadia y Aliso.

Las manifestaciones del domingo por la ofensiva del presidente Trump contra la inmigración bloquearon en ocasiones la autopista 101 en el centro de Los Ángeles. Se emitió una orden de dispersión a las 6 p.m. cuando la policía comenzó a acercarse a los manifestantes para despejar la autopista.

Algunos de los manifestantes le dijeron a la estación hermana NBC4 que se enteraron de la manifestación después de ver una publicación en las redes sociales que instaba a la gente a protestar contra las deportaciones.

