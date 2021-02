¿Quién mató a Ivanna? Madre hispana pide justicia tras brutal asesinato de su hija

SAN FRANCISCO, California - Familiares de una joven hispana asesinada en noviembre de 2020 en San Francisco pidieron justicia y la ayuda de la comunidad para encontrar al o los responsables de la muerte de Ivanna Orizabal.

La joven, de 21 años, recibió un disparo en la cabeza el 12 de noviembre alrededor de las 5:36 p.m., en la cuadra 3600 de Georgia Street cerca de Fernwood Street, mientras se encontraba a bordo de un auto con su pareja.

“Yo recibí la llamada de que ella (Ivanna) andaba en Vallejo, cuando me llamaron me dijeron que ella había recibido un disparo en la cabeza. Ella estaba en el carro con el novio y solo sé que pasó un carro y les disparó”, aseguró Ingrid Orizabal, madre de Ivanna.

La joven fue trasladada al hospital, pero perdió la vida al día siguiente.

Visiblemente afectada, Ingrid pidió la ayuda de la comunidad para que provea información que lleve al arresto de los responsables de la muerte de su hija.

“Por eso yo les pido de corazón a toda la gente que me esté escuchando, que me ayuden, ayuden a hacer justicia y que me ayuden a dar con el asesino. No puede ser que él esté tranquilo por ahí en las calles y que mi hija esté bajo tierra”, aseveró Ingrid.

La policía dio a conocer el martes las fotografías de una cámara de vigilancia en la que presuntamente aparece el vehículo de los sospechosos involucrados en el homicidio de Ivana.

Autoridades creen que el día del tiroteo, los sospechosos se desplazaban a bordo de una camioneta SUV, marca Mercedes Benz, clase M.

Si tienes información sobre el caso comunícate con el detective Brian Murphy al (707) 648-5430.