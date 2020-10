Cita mortal: asesinó a joven con sus propias manos y luego quemó el cuerpo

SALT LAKE CITY - Ajoola Ajayi fue condenando a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional por el asesinato de la estudiante de la Universidad de Utah, McKenzie Lueck, en una audiencia de presentación que se llevó a cabo en la corte el viernes por la mañana.

El asesino de Lueck tuvo unos minutos para dirigirse a la familia y dijo "Sr. y Sra. Lueck, lamento lo que hice. Merezco lo que recibo".

Ajayi reconoció que planeó el asesinato de la joven de 23 años, antes de enviarle un mensaje de texto para conocerse y encontrarse juntos en un parque. Después de que regresaron a su casa, la ató y estranguló, luego quemó y escondió su cuerpo mientras la policía y sus seres queridos la buscaban, dijo su abogado en la corte.

Durante la audiencia de presentación el padre de Lueck se dirigió a Ajayi y dijo "no tengo compasión de ti". No estoy seguro si tienes algo que esperar en el más allá, si crees en eso. Me consuela saber que ya no serás una amenaza. Mi hija Mackenzie Lueck era una jovencita dulce e increíble con el mundo por delante ahora no tendré la oportunidad de verla florecer en la vida”.

Por su parte la madre de la estudiante expresó “me entristece no poder verla nunca crecer y madurar. Ella sabía cómo divertirse e incluir a todos. En lugar de planificar la fiesta de graduación de mi hija, planeé su memorial. Ella era una hija tan cariñosa, hermana, sobrina, prima y amiga. Esta frase no traerá de vuelta a MacKenzie, pero espero que mantenga a Ajayi fuera de la vista del público.

El fiscal se pronunció sobre la sentencia y dijo que fue “una horrible forma en que MacKenzie Lueck fue asesinada ahora es bien conocida, pero la pregunta permanece. La mayoría de los homicidios con los que nos ocupamos tienen motivos claramente identificables. No es el caso de este caso. La única conclusión que sugiere la evidencia es que Ayoola Ajayi simplemente quería saber qué se sentía al matar a alguien".

La defensa djo que Ajayo tiene remordimientos y que “lo siente mucho”.

La estudiante desapareció en junio de 2019, después de regresar de un viaje a California, para el funeral de su abuela. Lueck intercambió mensajes de texto con Ajayi, de 32 años, y tomó un Lyft para encontrarse con él en un parque.

Su teléfono se apagó un minuto después del último mensaje de texto y nunca se volvió a encender, según los cargos.