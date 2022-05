La Casa Blanca: el tratamiento Paxlovid contra el COVID-19 será más accesible en EEUU

WASHINGTON — La Casa Blanca anunció este jueves más medidas para hacer que el tratamiento antiviral Paxlovid sea más accesible en todo Estados Unidos, ya que proyecta que las infecciones por COVID-19 seguirán propagándose durante la temporada de viajes de verano.

El primer sitio de prueba respaldado por el gobierno federal se inauguró este jueves en Rhode Island, brindando a los pacientes acceso inmediato al medicamento una vez que dan positivo. En las próximas semanas se abrirán más sitios respaldados por el gobierno federal en Massachusetts y la ciudad de Nueva York, ambos afectados por un marcado aumento de infecciones.

La próxima semana, EEUU enviará prescriptores federales autorizados a varios sitios de prueba administrados por Minnesota, convirtiéndolos en lugares de prueba. Los reguladores federales también han enviado una guía más clara a los médicos para ayudarlos a determinar cómo manejar las interacciones de Paxlovid con otros medicamentos, con miras a ayudar a los prescriptores a encontrar formas de llevar el medicamento que salva vidas a más pacientes.

A pesar de un aumento a nivel nacional en los casos de COVID-19, las muertes por el virus se han mantenido estables en gran medida durante las últimas ocho semanas, ya que las vacunas de refuerzo y los tratamientos ampliamente accesibles han ayudado a desvincular las infecciones y la mortalidad.

Las infecciones confirmadas en EEUU se han cuadruplicado desde fines de marzo, de aproximadamente 25,000 por día a más de 105,000 por día ahora. Pero las muertes han disminuido de manera constante y ahora se estancan en menos de 300 por día.

Es la primera vez en el curso de la pandemia que las dos cifras no han ido en tendencia juntos, dijo el coordinador de COVID-19 de la Casa Blanca, el Dr. Ashish Jha. Lo calificó como un avance importante para ayudar a los estadounidenses a volver a la vida normal.

“Lo que ha sido notable en el último aumento de infecciones que estamos viendo es cuán constantes son las enfermedades graves y, en particular, las muertes ocho semanas después de esto”, dijo. “COVID-19 ya no es el asesino que era incluso hace un año”.

Jha dijo que dado el uso más amplio de pruebas rápidas en el hogar, cuyos resultados a menudo no se informan a los funcionarios de salud pública, la verdadera cantidad de infecciones diarias es probablemente de 200,000 o más, el doble de la tasa informada, lo que, dijo, solo hace que la tasa de mortalidad se estabilice.

Dio crédito a las vacunas, pero también a un aumento de más de cuatro veces en las recetas durante las últimas seis semanas para el tratamiento altamente efectivo Paxlovid.

Jha dijo que cada día se prescriben entre 25,000 y 30,000 ciclos de Paxlovid. Cuando se administra dentro de los cinco días posteriores a la aparición de los síntomas, se ha demostrado que el fármaco produce una reducción del 90% en las hospitalizaciones y muertes entre los pacientes con mayor probabilidad de sufrir una enfermedad grave.

Debido a un cambio en la forma en que se asigna Paxlovid a los estados, la cantidad de farmacias donde está disponible se duplicó en el último mes a casi 40,000.

“Ahora estamos en un punto en el que creo fundamentalmente que la mayoría de las muertes por COVID se pueden prevenir, que las muertes que están ocurriendo son en su mayoría innecesarias, y hay muchas herramientas que tenemos ahora para asegurarnos de que las personas no mueran de esta enfermedad, Jha le dijo a The Associated Press el miércoles.

A medida que se acercan los meses de verano, Jha dijo que lo "principal" que las personas deben hacer es "ir y recibir refuerzos", y si tienen una infección avanzada, deben consultar con su médico acerca de cómo obtener Paxlovid. Dijo que las reuniones de todos los tamaños pueden tener lugar de manera más segura debido a las herramientas disponibles, si las personas las utilizan.

“En lugares del país donde las tasas de aumento son mucho más bajas, donde la infección comienza a propagarse más, estoy absolutamente preocupado de que vayamos a ver, desafortunadamente, podemos ver enfermedades más graves”, dijo.

“Estar vacunado y reforzado es una gran parte de garantizar que ese tipo de actividades sean sustancialmente más seguras”, agregó. “Y luego, por supuesto, queremos que Paxlovid esté ampliamente disponible en todo el país, de modo que si termina contrayendo una infección avanzada, aún esté protegido contra enfermedades graves”.

Estados Unidos ordenó 20 millones de ciclos de Paxlovid al fabricante de medicamentos Pfizer, y el país corre el riesgo de quedarse sin este medicamento este invierno si el medicamento continúa usándose ampliamente. La Casa Blanca ha estado presionando al Congreso para obtener fondos adicionales durante meses para respaldar la compra de más Paxlovid y otros tratamientos, así como refuerzos adicionales.

Si bien el gobierno ha comenzado a planificar la posible necesidad de racionar el suministro federal de vacunas si el Congreso no actúa, Jha dijo en este momento que su mensaje para los prescriptores es que no deben preocuparse por el suministro.

“Creo que deberíamos usar tanto como sea necesario para proteger a los estadounidenses ahora”, dijo Jha.