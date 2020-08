John Neville, el reo que murió tras decir casi 30 veces que no podía respirar

WINSTON-SALEM, NC. - Los videos de las cámaras corporales en una cárcel de Carolina del Norte muestran a un hombre que murió días después de su arresto luchando con los guardias para levantarse de donde estaba acostado, llamando a su madre y gritando "¡no puedo respirar!" más de 20 veces mientras lo contenían.

Los videos publicados el miércoles muestran los momentos en diciembre pasado cuando a una enfermera de la cárcel del condado de Forsyth en Winston-Salem le dijeron que John Neville, de 56 años, tenía una convulsión. Neville murió en un hospital local de una lesión cerebral el 4 de diciembre, tres días después de su arresto por una orden judicial acusándolo de agredir a una mujer.

Cinco exoficiales de la cárcel y una enfermera fueron acusados ​​en julio de homicidio involuntario en la muerte de Neville.

El video de la cámara corporal de uno de los guardias muestra a la enfermera con guantes quirúrgicos azules arrodillada junto a Neville, quien inicialmente parece no estar consciente. La enfermera le dice repetidamente: "Estás bien" y le pregunta si puede hablar con ella. "¿Estás listo para salir de eso ahora?" ella pregunta. "Parece que tuvo una convulsión".

Un guardia explica que tiene un problema médico y le dice que se calme. Neville lucha por levantarse y grita improperios. Llorando dice "Déjenme levantar, deja que me levante. … Ayuda. Ayuda". En un momento, grita: "¡Mamá, mamá!"

Un grupo de cinco guardias lo voltea, lo pone boca abajo y le esposa las manos a la espalda mientras continúa luchando. Le pusieron una capucha de malla blanca sobre la cabeza, lo ponen de pie, caminan hacia afuera de la celda y lo ataron a una silla de contención mientras gime y respira con dificultad.

Un guardia lo lleva en la silla por varios pasillos antes de que termine el video de la cámara corporal de aproximadamente 19 minutos. En el segundo video, que dura casi 26 minutos, a Neville lo trasladan a una celda pequeña. Mientras lo transfieren, Neville grita: "¡Ayúdenme, alguien!". Un guardia le dice que ha tenido un episodio médico y que necesita calmarse.

Una vez en la celda, los cinco oficiales sacan a Neville de la silla y lo acuestan sobre un colchón. Él grita: "¡No puedo respirar!" y "¡Por favor déjame ir!". Gritó que no podía respirar al menos 25 veces más antes de que un guardia usara cortadores de pernos para quitar las esposas en las que se había roto una llave.

En un momento, un guardia reconoce que las esposas le pertenecen. "Eso está saliendo de tu sueldo", responde otro guardia. Pronto, Neville deja de gritar, y mientras los oficiales le preguntan si está bien, no se escucha ninguna respuesta en el video. Después de eso, sus piernas están dobladas sobre su espalda y está encerrado en la habitación. Los oficiales vuelven a salir.

La última escena muestra a la enfermera parada en la ventana y mirando a Neville. Con voz débil, la enfermera parece sugerir que Neville no respiraba. Los guardias vuelven a entrar a la celda y la enfermera revisa a Neville, que deja escapar un gemido. La enfermera aplica su estetoscopio, luego le dice a los guardias "No puedo escuchar el ritmo cardíaco" y dice que Neville tiene que rodar sobre su espalda para recibir tratamiento. Ella solicita un desfibrilador y realiza RCP en él.

Neville sufrió una lesión cerebral porque su corazón dejó de latir, lo que privó a su cerebro de oxígeno, según un informe de autopsia, que también dijo que se asfixió mientras estaba siendo sometido. Mike Grace, abogado de la familia Neville, dijo que el video evocó lágrimas.

"No conocía al Sr. Neville antes de su muerte, y lloré", dijo Grace. "Mi compañero no lo conocía, y mi compañero es un hombre blanco de 45 años y lloró. Lloré como un bebé ".

Grace dijo que hubo otros que no vieron un problema con la forma en que se trató a Neville, pero dijo que es ese tipo de insensibilidad lo que lo llevó a la muerte. "Fue una falta muy clara de respeto a la dignidad humana, a la vida humana, especialmente a la vida humana de una persona de raza negra en la cárcel", dijo.

Grace describió la muerte de Neville como una comisión, no una omisión. "El video no mostrará a nadie patear al Sr. Neville o golpear al Sr. Neville o atacarlo activamente", dijo. "Simplemente no les importó un bledo, y no sé qué es peor". Era una vida, según el forense, que no debería haber muerto. No tuvo que morir".

El martes, el sheriff del condado de Forsyth, Bobby Kimbrough, se disculpó con la familia de Neville durante una conferencia de prensa por la muerte del hombre, diciendo que él también lloró después de ver el video. Dijo que la muerte de Neville ha llevado a cambios en la capacitación que involucran a los proveedores de atención médica, y que una parte de la cárcel sería renombrada en honor a Neville.