En video: fiesta estudiantil que se habría salido de control termina con un tiroteo y dos muertos

EL CAJÓN, California - El Departamento del Alguacil investiga las causas detrás de un ataque armado que dejó dos muertos en una fiesta de estudiantes y jóvenes que en muchos casos llegaron de intercambio a San Diego y terminaron en la zona no incorporada de El Cajón para asistir al evento.

En la mañana del jueves aún se podían ver las latas y recipientes de alcohol que se sirvieron en la fiesta, para la que aparentemente se cobró entrada. Los vecinos aseguraron que allí estaban cientos de jóvenes y estudiantes de diferentes nacionalidades, algunos de ellos parte del centro internacional de lenguaje, Education First.

Los estudiantes, de diferentes partes del mundo, aseguraron que fueron invitados por Instagram y se les cobró una cuota de hasta $25 por ingresar a la fiesta.

“En cuanto a los números, hemos obtenido estimaciones diferentes, pero parece bastante seguro que hay al menos 150 a 200 personas por lo que escuchamos de diferentes personas”, dijo el teniente del Departamento del Alguacil de San Diego (SDSO, por sus siglas en inglés), Joseph Jarjura. “Estaban aquí para algún tipo de fiesta”, indicó.

Captura de pantalla de la invitación a una fiesta en el este del condado de San Diego donde ocurrió un tiroteo mortal que dejó dos hombres muertos el jueves 27 de abril de 2023.

Según SDSO, alrededor de las 2:00 a.m. del jueves se registró un tiroteo en una fiesta que ocurrió en una casa en la cuadra 800 de Renfro Way, cerca de Harbison Canyon, una zona no incorporada de El Cajón. Murieron dos hombres, uno de ellos de solo 20 años.

Los vecinos relataron la impotencia que sintieron al ver a tantos estudiantes llegar, alcoholizarse y bloquear las salidas, mientras ellos llamaban a las autoridades sin respuesta por horas.

"Me dio tristeza porque era algo que se pudo haber evitado, si se hubiera atendido la llamada temprano, porque creo que lo hubieran checado y hubieran visto que las cosas estaban fuera de control y lo hubieran parado", dijo Frank, uno de los vecinos.

La propiedad asociada con el tiroteo figura como de alquiler en Airbnb. El propietario de la propiedad no confirmó a TELEMUNDO 20 si estaba alquilada en el momento del tiroteo. El teniente Jarjura agregó que los testigos informaron haber visto la fiesta anunciada en las redes sociales, pero los funcionarios no lo han confirmado.

Los vecinos relataron su impresión al ver a los jóvenes bajando como en una especie de estampida por las colinas después de escuchar los disparos, una situación que aseguran se pudo haber prevenido.

“Comenzó en estampida, y la gente que iba subiendo revuelta y ya estaba allá, y todo el mundo decía en inglés, la mayoría: 'Vámonos de aquí, vámonos de aquí'” relató Frank, quien tiene una propiedad muy cerca de la casa donde ocurrió la fiesta.

Los detalles sobre lo que condujo a la violencia no estuvieron claros de inmediato.

Las fuerzas del orden no han identificado públicamente a los fallecidos, aunque fueron descritos como hombres y una de las víctimas tenía 20 años. No han nombrado a un posible sospechoso o motivo del tiroteo.

La investigación está en curso.