“Lo acosaban todos los días”: tras atentado a Trump, esto es lo último sobre el pistolero

BETHEL PARK, Pensilvania — Después de varios días, surgió un retrato enigmático del hombre de 20 años que estuvo a punto de matar al expresidente Donald Trump con una bala de alta velocidad: era un solitario inteligente con pocos amigos, una presencia aparentemente escasa en las redes sociales y ningún indicio de fuertes creencias políticas que sugirieran un motivo para un intento de asesinato.

Incluso después de que el FBI accedió al teléfono celular de Thomas Matthew Crooks, revisó su computadora, su casa y su auto y entrevistó a más de 100 personas, el misterio de por qué abrió fuego contra el mitin de Trump el sábado, hiriendo al candidato republicano, sigue siendo tan elusivo como el momento en que ocurrió.

"Se sentó solo, no habló con nadie, ni siquiera intentó entablar una conversación", dijo Liam Campbell, de 17 años, haciendo eco de los comentarios de los compañeros de clase que recordaban al tirador en esta tranquila comunidad en las afueras de Pittsburgh. “Era un chico extraño”, pero nada en él parecía peligroso, agregó. “Solo una persona normal a la que parecía no gustarle hablar con la gente”.

¿EL PISTOLERO DEJÓ NOTAS O MENSAJES EN LAS REDES SOCIALES?

Hasta ahora, no ha habido ninguna divulgación pública de que el pistolero haya dejado escritos, notas de suicidio, mensajes en las redes sociales o cualquier otro indicador que explique sus razones para atacar a Trump. Un funcionario policial informado sobre la investigación en curso dijo a The Associated Press bajo condición de anonimato que el teléfono de Crooks no había arrojado de inmediato ninguna pista significativa relacionada con el motivo, o si actuó solo o con otros.

Las inclinaciones políticas de Crooks también eran confusas. Crooks estaba registrado como republicano en Pensilvania, pero los informes federales de finanzas de campaña también muestran que dio $15 a un comité de acción política progresista el 20 de enero de 2021, el día en que el presidente demócrata Joe Biden asumió el cargo.

La ausencia de una explicación satisfactoria ha llevado al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, a relatar la extensa investigación federal sobre el tiroteo masivo de 2017 en Las Vegas, el ataque más letal de su tipo en la historia de la nación. Esa investigación se cerró después de 17 meses sin encontrar ningún motivo que impulsara al pistolero de 64 años a disparar más de 1,000 balas contra una multitud de asistentes a un concierto, aparte de “alcanzar un cierto grado de infamia”.

CÓMO ERA CONOCIDO EL PISTOLERO EN SU ESCUELA

Crooks, de complexión delgada y gafas de montura metálica, era conocido como “Tom”. Sus compañeros de clase en la escuela secundaria Bethel Park lo describían como inteligente pero distante, a menudo visto con auriculares y que prefería sentarse solo durante el almuerzo mirando su teléfono. Algunos dijeron que otros estudiantes a menudo se burlaban de él por la ropa que vestía, que incluía trajes de caza, y por seguir usando una máscara después de que terminó la pandemia de COVID.

“Lo acosaban casi todos los días”, dijo su compañero de clase Jason Kohler. “Era simplemente un paria”.

Después de graduarse de la escuela secundaria en 2022, Crooks ingresó al Community College del condado de Allegheny, donde obtuvo un título de asociado con honores en ciencias de la ingeniería en mayo. También trabajó en un asilo de ancianos como asistente dietético.

"AISLADOS SOCIALES"

Un estudio del Servicio Secreto de 1997 sobre quienes habían intentado cometer asesinatos desde 1949 descubrió que no había un solo indicador de que una persona pudiera intentar quitarle la vida a una figura pública. Sin embargo, dos tercios de todos los atacantes fueron descritos como "aislados sociales".

Al igual que Crooks, pocos tenían antecedentes de delitos violentos o antecedentes penales. La mayoría de los atacantes también tenían antecedentes de manejo de armas, pero no armas formales ni entrenamiento militar, según el estudio.

Como estudiante de primer año, Crooks había hecho una prueba para el equipo de tiro de su escuela secundaria, pero fue rechazado por mala puntería, informó anteriormente AP. A través de su familia, era miembro del Clairton Sportsmen's Club, un campo de tiro a unas 11 millas al este de Bethel Park.

“Sabemos muy poco sobre él”, dijo a la AP el presidente del club Bill Sellitto. “Lo que pasó el sábado fue algo terrible, terrible; no es lo que nos interesa de ninguna manera”.

CÓMO PUDO ABRIR FUEGO EL PISTOLERO EN MITIN DE TRUMP

El club tiene un campo de tiro al aire libre para rifles de alta potencia con objetivos a distancias de hasta 170 metros (187 yardas).

Crooks estaba dentro de ese rango cuando abrió fuego contra Trump el sábado desde unos 135 metros (147 yardas) de donde Trump estaba hablando, disparando dos rápidas ráfagas de balas contra el expresidente con un rifle estilo AR-15.

Su padre, Matthew Crooks, compró el arma en West Mifflin, Pensilvania, en 2013 a Gander Mountain, una cadena minorista de artículos para actividades al aire libre.

El día antes del tiroteo, Thomas Crooks fue al club de deportistas y practicó en el campo de tiro, según un informe de inteligencia federal obtenido por la AP. El día del ataque, compró 50 cartuchos de munición de 5.56 mm para su rifle en una armería local y condujo solo hasta Butler, Pensilvania, el lugar del mitin de Trump.

Se estacionó en el estacionamiento de una gasolinera a aproximadamente un tercio de milla del evento. Vestía una camiseta gris con el logo de un popular canal de YouTube dedicado a las armas de fuego, pantalones cortos de camuflaje y un cinturón negro.

Testigos y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley dicen que Crooks caminó por al menos media hora antes de ser arrestado.

El hombre se subió al techo de un edificio adyacente al recinto de la Butler Farm Show, donde Trump estaba hablando. Mientras los espectadores gritaban para que la policía respondiera, Crooks abrió fuego, disparando dos ráfagas rápidas. Un francotirador del Servicio Secreto respondió en unos 15 segundos, matando a Crooks con un tiro en la cabeza.

QUIÉN ERA LA VÍCTIMA MORTAL EN EL INTENTO DE ASESINATO A TRUMP

Trump dijo esta semana que una bala le rozó la oreja derecha y que sólo un giro de cabeza en el último segundo evitó que fuera potencialmente herido de muerte. Una de las balas dirigidas hacia Trump mató al bombero de 50 años Corey Comperatore, un espectador que estaba en las gradas. Otros dos resultaron gravemente heridos.

Sin una idea clara de lo que movía a Crooks, muchos en ambos lados de la división política estadounidense intentaron llenar el vacío con sus propias suposiciones partidistas, especulaciones sin evidencia y teorías conspirativas en los días posteriores al tiroteo.

Algunos republicanos han señalado a los demócratas por etiquetar a Trump como una amenaza para la democracia. Los demócratas, a su vez, señalaron el registro republicano de Crooks y el largo historial de retórica provocadora del propio Trump, incluido su continuo elogio a los alborotadores del 6 de enero.

El acceso a la casa de Crooks permaneció bloqueado por una cinta amarilla de la policía, con agentes vigilando e impidiendo que los periodistas se acercaran.

Melanie Maxwell, que vive en el vecindario, estaba dejando carteles de césped con la leyenda “Trump 2024” en la casa de otro vecino.

Al igual que los demás, no conocía bien a la familia Crooks. Dijo que estaba horrorizada por el asalto y que cualquier falla de seguridad debería investigarse a fondo.

“La mano de Dios protegió al presidente Trump”, dijo.