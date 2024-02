Grotesco: cucarachas invaden complejo de apartamentos

Familias hispanas de un complejo de apartamentos contactaron a Telemundo 48 para denunciar que están cansados y desesperados de vivir entre cucarachas, chinches y moho en Gilroy.

Visitamos a varios de estos inquilinos, entramos a sus viviendas y constatamos cómo salían las cucarachas detrás de la nevera, del tapete y en las paredes

"Están emplagados de cucarachas, hace unos cuatro años también tenía plaga de chinches y mucha humedad, y cosas que no sirven y pues uno a veces les dices a los dueños que no sirven las cosas, quedan de venir a veces no vienen", explicó María Velásquez, inquilina afectada.

Incluso mientras su hijo dormía de noche, María aseguró que una cucaracha se le metió al oído.

"Bien espantado me dijo: 'mamá, algo se me metió al oído; es una cucaracha, la siento', y dice que como que le pataleaba adentro y se movía, y le daba comezón y sentía algo muy raro", relató Velásquez.

Visitamos a otros inquilinos y al parecer hasta ellos mismos han usado varias estrategias para deshacerse de las cucarachas.

"Las acribillamos con el Raid ese verdad, pero no, son bien listas corren", dijo Raúl González, inquilino afectado.

Aunque han ido a fumigar, las cucarachas se van, pero regresan, aseguró este inquilino.

"Ellos tienen miedo de que los saquen de su vivienda porque los amenazan con una notificación de tres días de desalojo, los amenazaron con abogados de que si no pagan su renta por el problema inhabitable que tienen les van a mandar una demanda de abogados", explicó Ana Mendoza, organizadora de la Comunidad de Proyectos de Vivienda Justa CARAS.

Varias familias latinas son las que viven en este complejo, y como lo asegura Ana, trabajadora de la Comunidad de Vivienda Justa, basta de vivir bajo estas condiciones.

"Organizar a todos los inquilinos posibles para que ellos hagan una demanda contra este complejo, porque basta del abuso, así como exiges la renta así también exigimos el derecho a una vivienda habitable", aseveró Mendoza.

Al visitar el apartamento de María, movimos la nevera y encontramos cucarachas de todos los tamaños, lo mismo en la alfombra, en el toma corriente y hasta en la comida.

"Y le cayó una cucaracha en la comida que está guisando", indicó María.

La afectada compartió con nosotros fotografías donde se pueden ver a las cucarachas en la comida.

Telemundo 48 contactó al administrador de la propiedad, pero aún no hemos recibido respuesta.

Por su parte, la ciudad de Gilroy le envió un comunicado a Telemundo 48 sobre esta situación indicado:

“Estamos comprometidos con la salud y seguridad de nuestros residentes. Si alguien que vive en un apartamento en Gilroy tiene problemas con cucarachas u otras infestaciones de insectos, primero debe comunicarse con el administrador de su apartamento, quien tiene la responsabilidad de resolver este tipo de problemas. Si el problema no se resuelve, los inquilinos pueden comunicarse con nuestro Equipo de Aplicación de Códigos al (408) 846-0264 para obtener ayuda con los administradores de apartamentos para llegar a una solución”.