A solo pocas horas de culminar su cargo, Biden indulta al Dr. Fauci y al general retirado Mark Milley

WASHINGTON — El presidente saliente de Estados Unidos, Joe Biden, ha indultado al doctor Anthony Fauci, al general retirado Mark Milley y a los miembros del comité de la Cámara de Representantes que investigó el ataque del 6 de enero al Capitolio, utilizando los extraordinarios poderes de su cargo en sus últimas horas para protegerse contra una posible “venganza” por parte de la administración entrante de Donald Trump.

La decisión de Biden se produce después de que Trump advirtiera sobre una lista de enemigos llena de personas que lo han contrariado políticamente o han intentado que asuma responsabilidades por su intento de anular su derrota en las elecciones de 2020 y su papel en el asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.

Trump ha seleccionado a nominados para su gabinete que respaldaron sus mentiras electorales y que se han comprometido a castigar a aquellos involucrados en los esfuerzos por investigarle.

Fauci fue director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas en los Institutos Nacionales de Salud durante casi 40 años y fue el principal asesor médico de Biden hasta su jubilación en 2022. Ayudó a coordinar la respuesta de la nación a la pandemia de COVID-19 y provocó la ira de Trump cuando se negó a respaldar las afirmaciones infundadas de Trump.

Se ha convertido en un objetivo de intenso odio y aversión por parte de personas conservadoras, quienes le culpan por los mandatos sobre mascarillas y otras políticas que creen que infringieron sus derechos, incluso mientras decenas de miles de estadounidenses morían.

Durante más de 50 años, he sido servidor público en los Institutos Nacionales de Salud (NIH) al servicio del pueblo estadounidense y de la comunidad mundial en la lucha contra enfermedades que amenazan la vida. A lo largo de mi carrera, me ha motivado un objetivo simple: mejorar la salud y la vida de la humanidad.

El Dr. Fauci emitió sus expresiones en donde agradece a Biden por el indulto.

"Durante el transcurso de mi carrera, me desempeñé como: 1) científico básico a cargo de un importante laboratorio de inmunología y enfermedades infecciosas en los NIH; 2) médico que atendía personalmente a pacientes gravemente enfermos y realizaba estudios como investigador clínico; 3) director de uno de los institutos más grandes de los NIH, el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID), durante 38 años desde 1984 hasta 2022; 4) líder mundial en salud pública y uno de los principales arquitectos del Plan de Emergencia del Presidente para el Alivio del SIDA (PEPFAR); y 5) asesor de siete presidentes de los Estados Unidos de ambos partidos, desde Ronald Reagan hasta Joseph Biden.

Estoy verdaderamente agradecido por la oportunidad de haber desempeñado cada uno de estos roles y haber cumplido cada uno de ellos lo mejor que pude. Creo y espero que mi legado sea el de un médico/científico y funcionario de salud pública dedicado y consumado que, con la ayuda de muchos equipos de colegas capacitados y distinguidos, salvó millones de vidas en los Estados Unidos y en todo el mundo.A pesar de los logros que mis colegas y yo alcanzamos a lo largo de mi larga carrera de servicio público, he sido objeto de amenazas de investigación y procesamiento por motivos políticos. No hay absolutamente ninguna base para estas amenazas.

Permítanme ser perfectamente claro: no he cometido ningún delito y no hay motivos posibles para ninguna acusación o amenaza de investigación o procesamiento penal en mi contra. Sin embargo, el hecho es que la mera articulación de estas amenazas infundadas y la posibilidad de que se cumplan crean una angustia inconmensurable e intolerable para mí y mi familia. Por estas razones, reconozco y aprecio la acción que el presidente Biden ha tomado hoy en mi nombre."

Por otro lado, Mark Milley, expresidente del Estado Mayor Conjunto, llamó a Trump fascista y detalló la conducta de Trump en torno a la insurrección del 6 de enero de 2021.

