Valorados en $1.3 millones: incautan decenas de relojes de lujo falsificados en aeropuerto

Decenas de relojes de lujo falsificados con un valor minorista sugerido de alrededor de $1.3 millones fueron incautados en los últimos dos meses en el aeropuerto internacional de Los Ángeles, dijeron las autoridades el viernes.

Los 41 relojes fueron importados de China durante un período de cinco semanas en abril y mayo. Llegaron en paquetes individuales a través de carga aérea con destino a Estados Unidos, según funcionarios de la Patrulla Fronteriza y Aduanas de EEUU.

Uno de los 41 relojes falsificados incautados por las autoridades en LAX en abril y mayo de 2023.

"En un intento de evadir la detección por parte de los funcionarios de CBP, los relojes fueron declarados como 'Pulsera', 'Cinturón', 'Decoración', 'Caja de reloj' y 'Reloj de pared', dijo el portavoz de CBP, Jaime Ruiz.

El Consumer Products & Mass Merchandising Center dijo que los relojes infringían las siguientes marcas registradas.

Rolex (37 piezas)

Luminor Panerai (una pieza)

Patek Philippe (una pieza)

Audemars Piguet (una pieza)

Omega (una pieza)

"Hay miles de vendedores privados, coleccionistas y otras fuentes no legítimas que ofrecen relojes de lujo en plataformas de comercio electrónico, lo que hace que sea extremadamente difícil para los consumidores detectar estas falsificaciones", dijo Carlos C. Martel, director de operaciones de campo de CBP en Los Ángeles. "Los consumidores deben saber que comprar relojes falsos nunca es una buena idea, no desperdicien su dinero. Los relojes falsificados están hechos con metales baratos que pueden causar reacciones alérgicas en la piel y es probable que se rompan, ya que carecen de la artesanía y la calidad de los auténticos".

Los relojes falsificados en sitios web ilegítimos podrían exponer a los consumidores a riesgos de seguridad en Internet, desde malware o ransomware hasta comprometer los datos personales y la información financiera compartida durante la compra, dijo Martel.

