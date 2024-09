Identifican a tres víctimas mortales de tiroteo masivo en Alabama

ALABAMA - Se está llevando a cabo una búsqueda de “múltiples tiradores” que mataron a cuatro personas e hirieron a 17 cuando “dispararon contra un gran grupo de personas” en Birmingham, Alabama, dijo la policía el domingo.

El jefe de policía Scott Thurmond dijo que varias personas se detuvieron en un vehículo, salieron y abrieron fuego antes de regresar al interior del vehículo para huir. Un total de 21 personas recibieron disparos, incluidas las cuatro personas asesinadas.

El domingo por la noche, la policía de Birmingham identificó a tres de los cuatro fallecidos, descritos como residentes de Alabama, como: Anitra Holloman, 21 años, de Bessemer; Tahj Booker, 27 años, de Birmingham; y Carlos McCain, de 27 años, también de Birmingham. Aún estaba pendiente la identificación de la cuarta persona que murió, descrita por la policía como un hombre.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Thurmond no reveló las identidades de ningún sospechoso. Dijo que una investigación preliminar llevó a la policía a creer que los tiradores tenían como objetivo a una persona.

“Creemos que hubo un golpe, por así decirlo, a esa persona en particular en la medida en que alguien estuviera dispuesto a pagar dinero para que la mataran”, dijo Thurmond.

Esa persona, que no fue identificada por la policía, se encontraba entre los muertos, dijo. Thurmond añadió que los investigadores creen que se disparó al menos un arma completamente automática, que es ilegal excepto en casos raros.

El tiroteo ocurrió afuera de Hush, un salón en el histórico distrito de vida nocturna Five Points South de la ciudad, según WVTM de Birmingham, afiliada de NBC.

El Birmingham News informó que la gente estaba haciendo cola esperando para entrar en Hush cuando estallaron los disparos. Entrevistó al propietario de Hush, Ryan Pryor, quien, según informó, abrió el lugar en 2019 después de retirarse del Departamento de Policía de Birmingham, donde había sido oficial.

"Desafortunadamente, algunos de mis clientes que estaban parados en la acera resultaron heridos y murieron", dijo Pryor al periódico.

Otro lugar asociado con Pryor no respondió a una solicitud de comentarios de él o de un representante.

En un comunicado publicado como una historia de Instagram el domingo, Hush ofreció “su más sentido pésame” y dijo que estaba “profundamente entristecido” por los acontecimientos del sábado por la noche.

"Es desgarrador que un momento destinado a la reunión y la comunidad fuera destrozado por tal tragedia", dice el comunicado. “Mientras todos procesamos esto, debemos continuar apoyándonos unos a otros, dar espacio a quienes sufren y trabajar para fomentar la paz y la seguridad en nuestras comunidades”.

WVTM.

Gabriel Eslami, de 24 años, de Trussville, Alabama, dijo en una publicación en Facebook que estaba haciendo fila afuera de Hush cuando escuchó docenas de disparos.

"Empiezo a correr y luego salgo de la nada, no puedo sentir mi pierna y me caigo", escribió. "Cuando me levanto, miro hacia atrás y veo cuerpos tendidos y humo por todas partes".

Eslami le dio crédito a un amigo que, según dijo, también resultó herido, por ir a su vehículo, conducir hasta su ubicación y llevarlo al Hospital UAB de la Universidad de Alabama en Birmingham. La portavoz de la universidad, Hannah Echols, confirmó por correo electrónico que Eslami fue tratada y dada de alta.

"Una bala entró en mi nalga izquierda y salió de mi muslo, a milímetros de mi arteria principal", dijo Eslami en Facebook. "El equipo de Traumatología de la UAB hizo un trabajo fantástico."

Las fotos y videos publicados en las redes sociales después del tiroteo mostraban al menos a dos personas aparentemente heridas en el suelo afuera, así como algunos gritos mientras esperaban a los médicos.

Al menos cuatro de los heridos tienen “lesiones que ponen en peligro su vida”, dijo el oficial de policía de Birmingham Truman Fitzgerald en una conferencia de prensa horas después del incidente.

Fitzgerald dijo que los agentes llegaron al lugar poco después de las 11 p.m. el sábado y “observó a dos hombres adultos y una mujer adulta que no respondía en la acera sufriendo una herida de bala”.

Los médicos los declararon “muertos en el lugar”, dijo, y agregó que la cuarta víctima fue declarada muerta en el cercano Hospital UAB. El hospital dijo que trató a 12 personas.

"No hay nadie bajo custodia", dijo Fitzgerald. "Tengan la seguridad de que vamos a hacer todo lo posible para asegurarnos de descubrir, identificar y cazar a quién fue responsable de aprovecharse de nuestra gente", añadió.

El domingo por la mañana, la policía de Birmingham dijo en un comunicado en video que “múltiples víctimas quedaron atrapadas en el fuego cruzado”. Cuando se le preguntó en una conferencia de prensa posterior si alguien respondió al fuego, Thurmond, el jefe de policía, dijo que los investigadores estaban tratando de determinar si ese era el caso.

Dijo que se recuperaron “múltiples casquillos de bala” en el lugar y agregó que la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos estaba ayudando a desarrollar información sobre las armas utilizadas.

EL FBI PARTICIPA EN LA INVESTIGACIÓN

Thurmond instó a cualquier persona que tenga información a presentarse, asegurando al público que pueden ofrecer sugerencias de forma anónima.

La policía también instó a las empresas con cámaras de seguridad en el área a que revisen sus videos y proporcionen cualquier cosa relevante a los investigadores.

Se trata del segundo tiroteo masivo en la ciudad este año. En julio, cuatro personas fueron asesinadas en una discoteca.

El alcalde Randall Woodfin hizo un apasionado llamado a favor del cambio, diciendo que la ciudad experimentó una fuerte disminución en la violencia armada después de que se instituyó una prohibición federal sobre las armas de asalto en 1994. Woodfin agregó que los delitos violentos aumentaron después de que la prohibición expiró 10 años después.

Desde que se levantó la prohibición, los estilos de armas utilizadas en delitos relacionados con armas de fuego han cambiado para aumentar la escala de homicidios con armas de fuego, dijo Woodfin.

“No me digan que esto no tiene solución. Al mismo tiempo, no me digan que esto sólo lo debe resolver la policía”, dijo Woodfin el domingo por la mañana. “Los funcionarios electos (a nivel local, estatal y nacional) tienen el deber de resolver esta crisis estadounidense, esta epidemia estadounidense de violencia armada”.