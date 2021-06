Asesinato de madre hispana y sus dos hijos: revelan detalles del presunto homicida

VIRGINIA - Las autoridades del condado Fairfax han identificado al hombre vinculado a los asesinatos de una mujer salvadoreña y de sus dos hijos en una vivienda en la localidad de Herndon, Virginia, el fin de semana.

José Ángel Iraheta Palacios habría confesado a agentes de la policía que mató a Claudia Menjívar y a sus dos hijos de 10 y 9 años, antes de quitarse la vida en un estacionamiento en el Reston Town Center.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

La mañana del pasado sábado, Claudia Menjívar y sus dos pequeños fueron hallados muertos adentro de su residencia, localizada en la cuadra 500 de Florida Avenue. La niña de 10 cumplió años el día del crimen, según allegados.

Una nota periodística de InsideNova.com que data 2015 menciona a Iraheta Palacios en relación con una investigación sobre actividad pandillera en Virginia, particularmente sobre reclutamientos para la banda criminal MS-13. El artículo de ese medio local indica que Iraheta Palacios era también conocido como "Little Crazy" y que había sido arrestado y acusado de tráfico humano, participación en una pandilla, reclutamiento para pandillas y distribución de drogas, entre otros delitos.

La Policía de Fairfax confirmó a TELEMUNDO 44 que se trataría del mismo hombre.

El lunes, la policía informó que el terrible suceso permanecía bajo investigación pero que parecía estar vinculado al suicidio de un hombre la mañana del sábado en la localidad de Reston.

Y es que poco antes de las 6 a.m. de ese día, agentes del condado de Fairfax respondieron a un garaje en el Reston Town Center tras recibir informes de un hombre que estaba experimentado una crisis mental. Al llegar al lugar, encontraron a un individuo en el último piso del estacionamiento, ubicado en la cuadra 11900 de Democracy Drive.

Mientras la policía intentaba ayudarlo, el hombre dijo que había matado a su novia y a dos menores de edad. Los uniformados trataron de bajarlo, pero el sujeto, ahora identificado como Iraheta Palacios, saltó y cayó, causando su propia muerte.

Las autoridades confirmaron que Iraheta Palacios tenía algún tipo de relación personal con Menjívar.

En la llamada se revelan nuevos detalles del asesinato de Liam Husted, supuestamente a manos de su propia madre. Su cadáver fue encontrado en las afueras de Las Vegas.

TELEMUNDO 44 habló con la hermana de Menjívar y con su exesposo, el padre de los pequeños asesinados.

La hermana contó que se enteró de lo sucedido a través de las redes sociales.

“Por Facebook, por Messenger me contactaron, me dijeron que la casa de ella, el apartamento de ella, estaba rodeado de policías, tenía cinta amarilla”, dijo Alicia Menjivar, quien fue quien informó al padre de sus dos sobrinos.

“Han sido los dos peores días de mi vida”, dijo el padre de los pequeños. “No he podido dormir, no he podido comer, como puede ver estoy muy nervioso… yo lo único que quiero son respuestas”.

Claudia deja un hijo de 16 años en El Salvador, según su hermana.

Todo ocurió el domingo de Día del Padre y el sospechoso se enfrentó a tiros con la policía, pero terminó con heridas de bala.

“[Me dijo] ‘por qué la mataron, tenía muchos planes, tenía muchos sueños con mi mamá, por qué, por qué me la quitaron, mis hermanitos yo no los conocí’. Yo no tenía palabras porque también sentí el dolor”, contó Alicia Menjivar.



La familia está pidiendo ayuda para enviar el cuerpo de Claudia Menjívar a El Salvador y el entierro de los dos niños en Virginia.

“Créamelo que con todo el dolor de mi alma porque era una mujer que no se separaba de sus hijos, siempre estaba con ellos en todo momento,” continuó Alicia.

“Siempre estuvo con ellos, nunca estuvo separada de ellos, pero pues ahorita si creo que los vamos a separar”.