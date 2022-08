Regresa el evento Howl-O-Scream a SeaWorld Orlando y prometen que será más aterrador

Howl-O-Scream de SeaWorld Orlando regresa este año con más casas embrujadas y nuevas zonas de horror que prometen ser más aterradoras que las ediciones anteriores.

El evento especial, en honor a Halloween, funcionará en noches selectas desde el 9 de septiembre al 31 de octubre.

"Los invitados deberán evadir lugares de enojo mientras atraviesan zonas de miedo o buscan refugio en el interior, solo para descubrir que han entrado en una casa de los horrores", describe el parque de atracciones en un comunicado de prensa.

Howl-O-Scream 2022 tendrá un número aterrador de zonas de miedo completamente nuevas, como "Terrors of the Deep", "Sea of ​​Fear", "Cut Throat Cove" y "Captive Cargo", así como el regreso de "Frozen Terror", "Deadly Ambush" y "Witchcraft Bayou".

Los invitados también podrían encontrarse con Scratch, una sirena con sed de sangre, mientras corren para escapar de sus garras en el nuevo "Blood Beckoning", o pueden encontrarse como parte permanente de la tripulación enloquecida de un barco por el tesoro maldito en el nuevo "Siren of the Seas", entre otras atracciones.

Los precios de los boletos de Howl-O-Scream comienzan en $34.99 con la extensión de Monster Sale, hasta el 21 de agosto. Para más información sobre los boletos, haz clic aquí.