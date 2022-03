Si le preguntas a Francis cuál es la mejor manera de jubilarte antes de tiempo, su respuesta es simple: no lo hagas.

Durante años, el hombre de 42 años hizo todo lo posible para lograr FIRE, que significa "independencia financiera, jubilación anticipada" (por sus siglas en inglés). Pero en realidad, una vida sin trabajo no es lo que la mayoría de la gente quiere, dice. Es una lección que él mismo descubrió tras jubilarse a los 37 años en 2017.

“Creo que buscar FIRE es probablemente una idea equivocada”, le dice a CNBC Make It Francis, quien solicitó que no se revelara su apellido por razones de privacidad.

“No creo que la mayoría de la gente quiera jubilarse antes de tiempo. Creo que lo que la mayoría de la gente quiere es una especie de año sabático. Están descontentos con sus carreras y quieren tomarse un tiempo libre muy, muy largo. Tal vez un año o dos”, dice.

Ese mismo descontento lo llevó a dejar su trabajo como ingeniero eléctrico donde ganaba un salario base de $120,000 más $30,000 a $60,000 en capital y bonos. Pero Francis describe la vida sin trabajo como "realmente aburrida".

En su caso, decidió dedicarse a tiempo completo a su afición en YouTube y ahora gana dinero haciendo videos para sus 350,000 seguidores.

Francis renunció a su trabajo en 2017 con $1.2 millones en ahorros e inversiones. Había oído hablar por primera vez de FIRE en 2013 y decidió dedicarse a lograrlo.

Su estrategia para llegar a una jubilación anticipada se redujo a un factor principal: gastar la menor cantidad de dinero posible.

El primer paso fue pagar la hipoteca de su casa, que costaba $22,000 al año. Mientras abordaba esto, también trabajó para reducir sus gastos en todo lo que pudo.

“Pasé por muchos obstáculos para ahorrar dinero y reducir mis gastos lo más posible”, dice Francis. Sus medidas de reducción de costos iban desde no pagar ningún servicio de transmisión hasta asegurarse de usar todos los alimentos de su refrigerador e incluso un breve período sin teléfono celular.

Quedarse sin teléfono “resultó no funcionar muy bien, pero creo que es importante presionar un poco demasiado, sentirse un poco incómodo”, dice. Finalmente, con su casa pagada, Francis pudo reducir sus gastos anuales a menos de $15,000.

Su experiencia en ingeniería eléctrica también lo ayudó a reducir drásticamente los gastos domésticos. Instaló su propio calentador de agua y arregló la puerta de su garaje cuando se cortó el suministro eléctrico. También construyó un sistema de paneles solares en su patio trasero que suministra una pequeña cantidad de electricidad de forma gratuita.

“Nunca llamo a un manitas porque yo soy el manitas”, dice Francis. “Todos mis electrodomésticos son muy, muy viejos porque nunca se rompen. Si se rompen, los arreglo y quedan como nuevos”.

Francis también es un maestro en coleccionar puntos de tarjetas de crédito. Emplea un proceso conocido como rotación, que consiste en alternar entre diferentes tarjetas de crédito para maximizar los puntos, y tiene más de 20 tarjetas de crédito activas en un momento dado.

“Para poder batir estas tarjetas de crédito, debe tener un puntaje de crédito realmente alto”, dice, y agrega que su propio puntaje es 835. “Muchas personas piensan que es una molestia, pero para mí personalmente, me está dando un mucho valor.”

Después de dos años de jubilación anticipada, durante los cuales disfrutó de su tiempo libre del trabajo y se propuso viajar, Francis se enfrentó cara a cara con el aburrimiento que advierte que experimentará la mayoría de las personas si renuncian a sus trabajos a una edad temprana. ¿Su solución? Volviendo al trabajo.

En 2019, Francis comenzó a duplicar su canal de YouTube y a publicar videos con regularidad. Originalmente comenzó el canal en 2013, publicando videos que van desde cómo hacer sopa de aleta de tiburón de imitación hasta estrategias para ganar el popular juego "2048".

Se centró en temas financieros, enseñando a los espectadores sobre puntajes de crédito e inversiones. A medida que sus vistas comenzaron a aumentar, también lo hicieron sus ganancias.

Aunque su carga de trabajo fluctúa según su estado de ánimo (algunas semanas trabaja casi a tiempo completo, mientras que otras trabaja tan solo ocho horas), ha acumulado más de 350,000 suscriptores.

En sus mejores meses, genera cerca de $10,000 en ingresos de YouTube. Todavía mantiene su mismo presupuesto anual de $15,000 y utiliza los ingresos para pagar sus gastos de manutención.

El resto va a sus cuentas de inversión. Es un proyecto que le brinda más alegría que su antiguo trabajo de 9 a 5, y planea mantenerlo en los años venideros.

"Ahora ya no me llamo 'retirado' porque estoy dedicando mi esfuerzo de tiempo completo a YouTube", dice Francis. "Me gustaría poner mucho más trabajo en ello y hacerlo crecer... Creo que es un trabajo en progreso".

