Hombre de Florida se declara culpable de agredir a empleado de aeropuerto en Texas

Un hombre de Florida acusado de agredir a un agente de la puerta de embarque de American Airlines en el aeropuerto DFW se declaró culpable de interferir con el personal de seguridad, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés).

En un comunicado, el DOJ dijo que las cámaras de seguridad captaron a Keith Charles Owens, de 53 años, "golpeando repetidamente en la cabeza al agente de la puerta de embarque".

Noticias de Florida 24/7 en Telemundo 51. MIRA AQUÍ MIRA AQUÍ

El incidente ocurrió el 5 de octubre de 2024, cuando, según los documentos judiciales, alrededor de las 4:42 p.m. Owens llegó a la puerta A36 para decirle al agente de la puerta que llegaba tarde e intentó escanear su tarjeta de embarque.

Cuando el agente le explicó que se había equivocado de puerta, "el Sr. Owens maldijo y se marchó". El agente llamó entonces por radio a la puerta correcta, la A35, para informar al personal de la aerolínea de que el Sr. Owens se dirigía hacia allí y parecía estar ebrio".

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Según el Departamento de Justicia, Owens se dirigió a la puerta de embarque A35 sin escanear su tarjeta de embarque y fue retirado por el personal de la aerolínea.

Seis minutos más tarde, hacia las 4:48 p.m., Owens regresó a la A36 y comenzó a "gritar al agente de la puerta de embarque, lo agarró por los hombros y le propinó repetidos puñetazos en la cara y el cuello". Finalmente, el personal de la aerolínea pudo sujetarle".

El agente de la puerta de embarque y la persona que le ayudó sufrieron heridas leves. El vuelo que salía de la puerta A36 se retrasó.

Owens fue acusado de una denuncia penal en noviembre de 2024. El pasado miércoles se declaró culpable de una información penal en la que se le acusaba de interferencia con el personal de control de seguridad.

Según el DOJ, Owens podría enfrentarse a una pena de hasta 10 años de prisión federal. Su sentencia está fijada para el 2 de mayo de 2025.

Esta historia fue publicada originalmente en inglés por Sophia Beausoleil para NBCDFW. You can read the original story in English here.