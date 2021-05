La asesinó por $30: hombre de Texas se enfrenta a la pena de muerte por matar a su tía abuela

DALLAS - Un preso de Texas condenado por golpear fatalmente a su tía abuela de 83 años hace casi 22 años estaba programado para recibir la pena capital y morir por inyección letal este miércoles, incluso después de que miembros de la familia pidieron que se le perdonara la vida.

Quintin Jones fue condenado a cadena per asesinar a Berthena Bryant en septiembre de 1999 después de que ella se negó a prestarle dinero, golpeándola con un bate en su casa de Forth Worth y luego sacando $30 del bolso de la mujer para comprar drogas.

Pero algunos miembros de la familia de Bryant, incluida su hermana Mattie Long, Jones no merecía ser ejecutado. Jones es el sobrino nieto de Long.

“Debido a que estaba tan cerca de Bert, su muerte me dolió mucho. Aun así, Dios es misericordioso. Quintin no puede traerla de vuelta. No puedo traerla de vuelta. Le escribo esto para pedirle que por favor perdone la vida de Quintin ”, escribió Long en una carta que formaba parte de la petición de clemencia de Jones ante la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas.

La junta votó 7-0 el martes para denegar la petición y no se esperaba que el gobernador Greg Abbott fuera en contra de la decisión de la junta. Abbott ha concedido el indulto a un solo condenado a muerte desde que asumió el cargo en 2015. Abbott aún podría retrasar la ejecución durante 30 días, pero nunca ha tomado tal medida sin una recomendación de la junta.

Jones también pidió a la Corte Suprema de Estados Unidos que detuviera su ejecución. Los tribunales de apelación inferiores han rechazado sus solicitudes de suspender su ejecución.

En documentos judiciales, el abogado de Jones, Michael Mowla, argumentó que Jones tiene una discapacidad intelectual y que su sentencia de muerte se basa en un testimonio desacreditado desde entonces que lo etiquetó erróneamente como un psicópata y un peligro futuro. Mowla también dijo que el historial de abuso de drogas y alcohol de Jones que comenzó a los 12 años y el abuso físico y sexual que sufrió nunca fueron considerados en su juicio.

Si se lleva a cabo la ejecución de Jones, sería el primer recluso en Texas en recibir una inyección letal desde la ejecución de Billy Joe Wardlow el 8 de julio en 2020, después de 25 años en el pabellón de la muerte.

Se habían programado otras cuatro ejecuciones para principios de este año, pero se retrasaron o reprogramaron. Si bien Texas ha sido generalmente el estado de pena de muerte más activo del país, en 2020 solo ejecutó a tres reclusos. Fue la menor cantidad de ejecuciones en casi 25 años, principalmente debido a la pandemia.

Jones, de 41 años, ha pedido que su sentencia de muerte sea conmutada por cadena perpetua, diciendo que no es la misma persona que mató a su tía abuela cuando tenía 20 años. Expresó remordimiento y dijo que ha buscado la redención durante sus más de dos décadas en el corredor de la muerte.

En un video publicado por el New York Times, Jones le pidió a Abbott que le concediera el indulto, diciendo que usaría el resto de su vida en prisión "para mejorar como persona y ayudar a mejorar a los demás en el camino".

“Otra cosa que me ayudó fue mi tía abuela, tía Mattie. Fue su hermana. Entonces, al amarme lo suficiente como para perdonarme, me dio la fuerza para intentar hacerlo mejor y querer hacerlo mejor ”, dijo Jones.

Helena Faulkner, una asistente del fiscal de distrito criminal del condado de Tarrant cuya oficina procesó a Jones, dijo que no podía comentar sobre las apelaciones pendientes en el caso. Cuando se le preguntó acerca de los familiares de la víctima que pedían detener la ejecución, Faulkner dijo: "No todos los miembros de la familia se oponen a la ejecución del Sr. Jones".

En documentos judiciales presentados la semana pasada, los fiscales argumentaron que la sentencia de muerte estaba justificada ya que Jones tiene un historial violento, que incluye agredir a maestros y participar en otros dos asesinatos.

Suleika Jaouad, una escritora que comenzó a mantener correspondencia con Jones hace una década, ha liderado el esfuerzo para detener su ejecución. Otros que han apoyado la solicitud de indulto de Jones incluyen a los actores Mandy Patinkin y Sarah Paulson.

“Somos una nación que se enorgullece de tener segundas oportunidades. Quin tiene los ojos claros de que merece estar en prisión por el resto de su vida. No ha olvidado su crimen y no nos pide que perdonemos ni olvidemos. Pero está buscando la redención ”, escribió Jaouad en una publicación de Facebook la semana pasada.

