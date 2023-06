Mundo de los infectados: “The Last of Us” llega a Halloween Horror Nights en Universal Studios

ORLANDO, Florida. – No hay nada más esperado para los amantes de los parques temáticos en octubre que los sustos que recibirán en Halloween Horror Nights. Este año, los visitantes formarán parte del aterrador mundo post-pandémico de un popular videojuego y serie que desde hace un año ha cautivado a millones.

Universal Studios anunció que su evento anual de terror, Halloween Horror Nights, tendrá una casa embrujada basada en el videojuego y serie, "The Last of Us." Fanáticos podrán asistir al evento en Universal Orlando Resort, a partir del viernes 1 de septiembre y en Universal Studios Hollywood a partir del jueves 7 de septiembre.

Ambientado en una civilización devastada, donde los infectados y los sobrevivientes endurecidos corren desenfrenados, el videojuego de Naughty Dog y PlayStation, que celebra su décimo aniversario este año, ha cautivado al público desde su lanzamiento. Y ahora, los visitantes pueden sumergirse en una experiencia de la vida real que los coloca directamente en el aterrador mundo del juego.

Las casas encantadas de "The Last of Us" en ambas costas impulsarán a los visitantes a un mundo de matanza y caos mientras siguen los pasos de los protagonistas del juego, Joel y Ellie, que afrontan un viaje brutal en un mundo invadido por un virus fúngico que convierte a los humanos en diversas formas de una nueva amenaza conocida como los infectados.

A medida que los visitantes se encuentren con los infectados: runners, stalkers y clickers, junto con the hunters, una banda de humanos hostiles, deberán navegar por la zona de cuarentena de Pittsburgh, que incluye ubicaciones icónicas del videojuego, como el espeluznante y desolado The Hotel Grand y un laberinto de túneles oscuros y húmedos, en un intento desesperado por escapar y sobrevivir.

"Estamos emocionados de dar vida a 'The Last of Us' en una aterradora casa embrujada que es fiel al espíritu de este popular videojuego con nuestros héroes, Joel y Ellie, Clickers y más", dijo Lora Sauls, Directora Asistente, Desarrollo Creativo y Dirección de Espectáculos en Universal Orlando Resort. “

"El mundo dentro del juego ofrece una multitud de oportunidades llenas de suspenso y terroríficas para brindarles a los visitantes una experiencia única que solo se puede encontrar en Halloween Horror Nights”, agregó John Murdy, Productor Ejecutivo de Halloween Horror Nights en Universal Studios Hollywood.

Los boletos ya están a la venta para Halloween Horror Nights en Universal Studios Hollywood, aquí y para Universal Orlando aquí. Las entradas generales para una sola noche empiezan en $74 mientras que el pase para varias noches comienza en $209.00.

Universal Studios y las cadenas de televisión propiedad de NBC operan bajo la misma empresa matriz, NBCUniversal.