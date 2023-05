Alarmante video: trabajadora hispana es golpeada en la cara por un contratista

PHOENIX - Un video viral muestra el momento en que una trabajadora hispana es golpeada por un contratista en un sitio de construcción de Phoenix.

La policía de Phoenix respondió a una llamada alrededor de las 12:10 p.m. del martes sobre una pelea entre una mujer y un hombre. La pelea se viralizó en la plataforma Tik Tok, causando indignación en la comunidad.

Según el reporte policial, la policía llegó al área del incidente en 5200 E Deer Valley Drive, donde habló con la víctima y el sospechoso masculino involucrado.

Después de eso, los agentes procedieron a arrestar al hombre, identificado como Brent Hospelhorn, de 46 años, y lo citaron por delito menor de agresión.

En el video se puede ver a Hospelhorn lanzando insultos a las personas presentes y agrediendo físicamente a una trabajadora, identificada como Guadalupe Solano.

“Y él ni siquiera me dejó hablar, simplemente se me vino encima, me empezó a atacar, me escupió la cara y me insultó muchas veces”, dijo Solano.

Luego de que se diera a conocer el video del incidente, un usuario de Tik Tok acusó a la policía de Phoenix por no haber tomado cartas en el asunto.

El Departamento de Policía de Phoenix aclaró en un comunicado sobre una difusión narrativa inexacta en las redes sociales que alega la falta de acción por parte de las fuerzas del orden, lo cual aclaran que se trata de una "desinformación" y que uno de los oficiales sí respondió a la llamada, tomó un informe y arrestó al sospechoso de asalto, quien ya ha sido citado.