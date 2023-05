Cómo tramitar tu pasaporte de EEUU y qué puedes hacer para evitar demoras

El Departamento de Estado sigue registrando una "demanda sin precedentes" de viajes internacionales este año. El volumen de solicitudes es tan alto, que la agencia estima que 2023 podría superar el récord de peticiones de años anteriores y convertirse en el año de mayor demanda de la historia.

Durante los meses de invierno, el Departamento de Estado recibió más de 500,000 solicitudes. Desde marzo, los tiempos de procesamiento fueron de 10 a 13 semanas para el proceso estándar. En el caso de las solicitudes expeditas, el tiempo se estima de 7 a 9 semanas.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

Sin embargo, ese plazo no incluye las dos semanas que puede demorar el Servicio Postal en entregar el formulario a las oficinas de procesamiento del Departamento de Estado.

“Alentamos a todos los estadounidenses a verificar la fecha de vencimiento de su pasaporte antes de hacer planes definitivos para un viaje internacional y a tomar medidas para renovar su pasaporte mucho antes de los viajes internacionales este año”, advirtió el Departamento de Estado en su sitio web.

¿CÓMO OBTENER UN PASAPORTE?

Si acabas de convertirte en ciudadano estadounidense y estás listo para tramitar tu pasaporte por primera vez, lo aconsejable es llenar la solicitud en línea (Formulario DS-11: https://eforms.state.gov/Forms/ds11.pdf) y luego descargar e imprimir.

TOME EN CUENTA que las solicitudes por primera vez deben presentarse en persona en un centro de pasaportes, mientras que las renovaciones se pueden enviar por correo.

EVITE ERRORES, EVITE DEMORAS

No imprimas tu formulario horizontalmente. Si lo haces, provocarás retrasos en tu solicitud.

Imprime tu formulario a una cara en papel tamaño carta de 8.5 x 11 pulgadas. El Departamento de Estado no acepta formularios de doble cara.

Las únicas marcas manuscritas que acepta la agencia cuando utiliza la herramienta Form Filler son su firma original y la fecha.

También necesitarás documentos específicos para acompañar su solicitud: Prueba original de ciudadanía estadounidense (que puede ser un pasaporte vencido, un certificado de nacimiento o un certificado de ciudadanía, el cual deberá estar firmado por el titular). Fotocopia de tu prueba de ciudadanía. Foto de pasaporte de 2 x 2 pulgadas (51 x 51 mm). Un tamaño incorrecto causará demoras en su proceso. Una identificación del estado (licencia de conducir o identificación de no conductor emitida por el Departamento de Vehículos de Motor). Fotocopia de ambos lados de la identificación.



¿CUÁNTO CUESTA?

Los solicitantes por primera vez (mayores de 16 años) deberán pagar dos tarifas : una tarifa de solicitud de $130 y una tarifa de aceptación de $35.

Si también necesitas una tarjeta de pasaporte para viajar a la frontera norte y sur de Estados Unidos, como Canadá y México, hay otra tarifa de $30.

Si su hijo tiene 16 años o menos y estás solicitando su pasaporte por primera vez, también deberás pagar dos tarifas: una tarifa de solicitud de $100 y una tarifa de aceptación de $35. Las tarjetas de pasaporte cuestan $15 adicionales.

Si estás renovando tu pasaporte, la tarifa es de $130 y la renovación de una tarjeta de pasaporte es de $30.

Si requiere el servicio expedito, deberá pagar $60 adicionales.

¿CÓMO RENOVAR TU PASAPORTE?

Según el departamento, puedes renovar tu pasaporte por correo si puede responder afirmativamente a todo lo siguiente:

Puedo enviar el pasaporte con mi solicitud.

No está dañado (aparte del desgaste normal).

Nunca lo he denunciado perdido o robado.

Fue emitido en los últimos 15 años.

Se emitió cuando tenía 16 años o más.

Se emitió a mi nombre actual, o puedo proporcionar otro documento, como un certificado de matrimonio o sentencia de divorcio, que sea evidencia de mi cambio de nombre.

No se limitó a menos del período de validez normal de 10 años para un pasaporte de adulto debido a múltiples robos o pérdidas de pasaportes, o debido a problemas con el pasaporte dañado o mutilado.

TENGO UNA EMERGENCIA Y NECESITO VIAJAR DE INMEDIATO, ¿QUÉ PUEDO HACER?

Si tiene una emergencia de vida o muerte o un viaje internacional urgente dentro de los 14 días, puede hacer una cita en persona en una de las 26 agencias de pasaportes en Estados Unidos. Debes tener una cita para visitar una agencia, y la única manera de hacer una cita es llamando al 1-877-487-2778.

También puedes presentar tu solicitud por correo. El periodo de espera es de 5 a 7 semanas, pero como se mencionó anteriormente, eso no incluye los tiempos de entrega del correo, que pueden variar ampliamente en todo el país.

¿Cuál es la diferencia entre viajes urgentes y de emergencia?

Hay dos tipos de citas en persona: Servicio de emergencia de vida o muerte y Servicio de viaje urgente. Ambos requieren citas en los centros de cumplimiento de pasaportes.

Puede elegir un Servicio de Emergencia de Vida o Muerte si tiene una emergencia que requiere un viaje internacional dentro de las 72 horas (3 días hábiles). Si tiene planes de viajes internacionales que no sean de emergencia dentro de los cinco días hábiles, puede optar por el Servicio de viajes urgentes, donde a menudo se aplican restricciones.

El Departamento de Estado informa que para viajes urgentes, "si no ha solicitado, su cita en una agencia o centro de pasaportes debe programarse dentro de los 14 días calendario posteriores a la fecha de su viaje internacional. Si ya ha realizado la solicitud, su cita debe programarse dentro de cinco días naturales de la fecha de su viaje internacional". Las solicitudes urgentes se consideran para viajes que se realicen dentro de las nueve semanas.

Como nota, considera que es difícil conseguir una cita en uno de estos lugares.

TENGA EN CUENTA LA FECHA DE EXPIRACIÓN

Si tu pasaporte vence a finales de este año, es aconsejable renovarlo antes. Muchos países requieren que el pasaporte de un visitante estadounidense sea válido durante al menos seis meses después de la fecha de viaje a ese país.

En otras palabras, incluso si tu pasaporte vence dentro de seis meses, otro país podría considerarlo inválido y no dejarlo entrar.

Por ejemplo, si tu pasaporte vence en Navidad de 2023, debes actuar como si expirara el 25 de junio, ya que muchos países no lo dejarán entrar si quedan menos de seis meses.

Además, no puede viajar a Europa si su pasaporte estadounidense vence en tres meses.

La regla de validez de seis meses se aplica estrictamente en los 26 países Schengen de Europa. Incluso si está en tránsito por Canadá o el Reino Unido, que no tienen esa regla, su pasaporte debe ser válido por seis meses. De lo contrario, es posible que las aerolíneas no le permitan embarcar en su próximo vuelo a Europa. En casi todos los casos, no se le permitirá ingresar a otro país si tu pasaporte está dentro de los tres o seis meses posteriores a la fecha de vencimiento.

¿DÓNDE PUEDO OBTENER AYUDA EN MI ÁREA?

El Departamento de Estado ha estado organizando ferias especiales de pasaportes en todo el país.

La mayoría de los eventos son para adultos y niños presentan la solicitud por primera vez.

Consulte aquí la lista de los próximos eventos en tu área.

Expanda cada pestaña de eventos mensuales y use la herramienta de búsqueda en la parte superior para encontrar un evento cerca de usted. Los eventos se ordenan primero por fecha y luego en orden alfabético por estado.

¡Se agregan nuevos eventos semanalmente!

¿NO PUEDE ENCONTRAR UN EVENTO ESPECIAL CERCA DE USTED?

Algunas instalaciones de aceptación de pasaportes siempre están abiertas los fines de semana. Puede ubicar una instalación cerca de usted utilizando la herramienta de búsqueda de instalaciones de aceptación.

AQUÍ PUEDES UBICAR LOS EVENTOS DE JUNIO.