Sustancia potencialmente cancerígena se rocía en gran parte de los productos agrícolas de EEUU; conoce si estás expuesto

Diariamente, muchas personas en los EEUU podrían estar expuestas a una sustancia química potencialmente cancerígena utilizada en los herbicidas más comunes del mundo. Los datos muestran que las personas en el medio oeste, partes del sur y Colorado tienen la exposición más alta.

El glifosato, el ingrediente activo de muchos herbicidas, se ha utilizado durante casi 50 años. Pero los impactos de la sustancia química en la salud han sido muy debatidos, y surgieron demandas por acusaciones de que la sustancia química está relacionada con el cáncer.

La Agencia de Protección Ambiental ha sostenido que no hay riesgo para la salud humana según los usos actuales y que no hay evidencia de que el glifosato cause cáncer. Bayer, la compañía farmacéutica que vende el herbicida de glifosato más utilizado, dice que respalda la seguridad del producto químico.

El uso principal del glifosato es en la agricultura; los herbicidas que lo contienen se rocían en casi la mitad de todos los acres plantados de maíz, algodón y soya en los EEUU. También se usan en trigo, avena, frijoles y frutas. Y los datos del Servicio Geológico de EEUU muestran varios condados en todo el país con un uso de glifosato superior al promedio.

