Captado en cámara: policía rescata un bambi que estaba atrapado en una valla

LOS ÁNGELES, California - Un oficial de policía ayudó a un pequeño ciervo o bambi a salir de una situación desesperada en una operación de rescate que quedó captada en cámara por un transeúnte.

El video de la cámara corporal del oficial del Departamento de Policía de Glendale muestra al cervatillo luchando por liberarse de una cerca de metal detrás de una casa.

Se puede escuchar al bambi angustiado balando mientras intentaba atravesar la cerca.

Con unas pocas palabras de aliento, el oficial reposicionó el cuerpo, el cuello y la cabeza del cervatillo y finalmente lo empujó hacia el otro lado de la cerca.

El oficial le dio al ciervo unas palmaditas reconfortantes en la cabeza, y los residentes vitorearon cuando encontró su lugar y corrió por una ladera para reunirse con su madre.

