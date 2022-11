Cómo donar en “Giving Tuesday” sin peligro de estafas

Hay un día para dar las gracias, tres días para sacar provecho de las ofertas, y ahora hay un día para devolver.

Giving Tuesday se celebra internacionalmente el martes siguiente al Día de Acción de Gracias. Está pensado como una forma de promover la filantropía y la generosidad.

El movimiento tiene como objetivo unir a personas, empresas y organizaciones benéficas y facilitar el cambio en sus comunidades retribuyendo durante la temporada navideña.

Los consumidores donaron casi $3,000 millones a sus organizaciones benéficas favoritas el año pasado en Giving Tuesday. Los estafadores lo saben y están listos para engañarlo con los dólares que tanto le costó ganar.

Estos son algunos consejos para que asegures que tu dinero se mantenga seguro:

No siempre confíes en tu identificador de llamadas. Si recibes una llamada que parece ser de una organización benéfica de confianza, recuerda que los estafadores pueden falsificar números. Por lo tanto, si intentan presionarte para que hagas una donación, o si escuchas una súplica emocional que es un poco exagerada, es una señal de alerta. Lo mejor es colgar y devolver la llamada a la organización benéfica usando un número en su sitio web.

Los estafadores usan nombres similares a organizaciones benéficas legítimas. No confíes en alguien que solicita dinero para una organización benéfica solo porque el nombre te suena familiar. Los estafadores a menudo dicen que están llamando en nombre de organizaciones benéficas que recaudan dinero para la investigación del cáncer, niños enfermos o veteranos.

Ten cuidado con las personas que llaman agradeciéndote por donaciones pasadas. Los estafadores usan esta estratagema para hacerte creer que has donado en el pasado, con la esperanza de que estés más dispuesto a desembolsar dinero nuevamente.

No hagas una donación usando tarjetas de regalo o aplicaciones de pago en efectivo. Esta es una manera fácil para que los estafadores obtengan su dinero sin ningún recurso de su parte.

La mejor manera de donar es usando una tarjeta de crédito.

Para asegurarte de que tu dinero vaya a una organización legítima, verifíquelo a través de sitios web como give.org o charitynavigator.org.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.