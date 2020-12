Estiman que fue intencional: el FBI investiga la fuerte explosión en el centro de Nashville

NASHVILLE, Tennesee — Una explosión sacudió las calles mayormente vacías del centro de Nashville la mañana del viernes, destrozando ventanas, dañando edificios e hiriendo a tres personas. Las autoridades piensan que la explosión fue intencional mientras se confirmó que el FBI encabeza ahora la investigación.

El portavoz de la policía de Nashville Don Aaron dijo que las autoridades respondieron a llamadas sobre disparos poco antes de las seis de la mañana pero no encontraron indicios de un tiroteo, aunque los agentes notaron un vehículo sospechoso y llamaron a una unidad especial. Mientras esperaban, el vehículo estalló.

Aaron dijo que tres personas fueron llevadas a hospitales del área para tratamiento, aunque ninguna estaba en condición crítica. Dijo que algunas personas fueron llevadas al precinto central de la policía para ser interrogadas, pero no dio más detalles.

El FBI asumió la dirección de la investigación, dijo el portavoz Joel Siskovic. Investigadores del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) estaban también en el sitio. El FBI es la agencia principal de la ley, responsable por la investigación de delitos federales, como explosiones y actos de terrorismo.

“En estos momentos, es un asunto de seguridad pública asegurarnos de que todo el mundo está localizado y de que el incendio no avanza más”, dijo Michael Knight, portavoz del ATF en Nashville, en declaraciones a la The Associated Press.

Humo negro y llamas se veían el viernes por la mañana alzándose del área, que está llena de bares, restaurantes y otros establecimientos minoristas y es considerada el corazón del turismo en la ciudad.

Los edificios en el área inmediata y más allá fueron sacudidos por una explosión escuchada temprano en la mañana de la Navidad.

Buck McCoy, que vive en el área, colocó videos en Facebook que muestran agua saliendo del techo de su casa. Se escuchan alarmas y gritos en el trasfondo. Se puede ver un incendio en la calle afuera. McCoy dijo que las ventanas de su hogar fueron destrozadas.

“Todas mis ventanas, cada una de ellas, fueron destrozadas. Si yo hubiese estado parado allí habría sido horrible”, dijo.

“Se sintió como una bomba. Fue así de grande”, le dijo a la Associated Press.

“Había unos cuatro coches incendiados. No sé si estaba tan caliente que simplemente se incendiaron. Y los árboles estaban destrozados”, dijo.

El presidente Donald Trump fue informado del incidente, de acuerdo con el portavoz de la Casa Blanca Judd Deere, quien dijo que Trump, que se pasa las navidades en Florida, seguirá recibiendo actualizaciones regularmente.

El Departamento de Justicia dijo que el secretario interino, Jeff Rosen, también fue informado y que todos los recursos del departamento estarán disponibles para ayudar en la investigación.

El gobernador de Tennessee Bill Lee dijo en Twitter que el estado proveerá los recursos necesarios “para determinar lo sucedido y quién es responsable”.

El alcalde de Nashville John Cooper dijo que la ciudad fue afortunada de que el número de heridos fue limitado.