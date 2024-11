Estas hermanas querían una marca de arepas saludables, así que crearon una

Este artículo es parte de Bísness School, una serie que destaca a uno de los grupos de empresarios con mayor crecimiento en Estados Unidos, los latinos. Puedes escuchar o mirar el video de la conversación completa con Mafe Römer-Cabezas al final del artículo.

Mafe Römer-Cabezas y su hermana Coco Cabezas conocieron el concepto de emprendimiento a una edad muy temprana gracias a sus abuelos.

Noticias de Florida 24/7 en Telemundo 51. MIRA AQUÍ MIRA AQUÍ

“Mi abuelo y mi abuela emigraron de España”, explicó Cabezas. “Llegaron a Venezuela justo después de la Guerra Civil Española y comenzaron un negocio de distribución de acero. Básicamente compraban materiales de acero como láminas, tubos y materiales de construcción. Y luego los vendían como negocio mayorista”.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Las dos hermanas crecieron y vivieron en Venezuela, hasta que diversos conflictos sociales en el país comenzaron a complicar sus vidas diarias.

“[Se puso] un poco peligroso”, recordó Cabezas. “Me asaltaron varias veces y tenía miedo de salir a la calle. En realidad, me asaltaron tres veces, si te lo puedes imaginar. Incluso tenía miedo de ir a trabajar porque esto podía suceder en cualquier momento del día, incluso al mediodía. Y entonces, en algún momento pensé: 'Ya no puedo vivir así'”.

Las hermanas Cabezas se mudaron a Miami para continuar su educación. Mafe obtuvo una maestría de la escuela de negocios de Babson F.W. Olin y fue contratada como analista de planificación financiera para Pepsico. Coco consiguió un trabajo en la industria bancaria.

No pasó mucho tiempo para que las hermanas sintieran nostalgia por la cocina de su país, particularmente de las arepas: un plato típico en Venezuela hecho a partir de masa de maíz y comúnmente relleno con carne o queso, entre otros.

Una arepa de maíz rellena de queso. (Cédito: Toast-It)

“Cuando vivíamos en Venezuela, nuestra madre solía preparar arepas todos los días para el desayuno. Al mudarnos a Estados Unidos, ambas conseguimos vidas y carreras corporativas muy agitadas y realmente no teníamos tiempo para cocinar. Muchos estadounidenses e inmigrantes tienen el mismo problema. Y entonces Coco pensó: “Cómo puedo tener en el congelador un waffle que puedo cocinar en 2 minutos o una tostada o un bagel, pero no tengo una arepa, que me encantaría tener”.

Mafe Römer-Cabezas habló con Bísness School de NBC sobre por qué ella y su hermana Coco decidieron dejar sus trabajos corporativos para lanzar Toast-It. Sus respuestas han sido editadas por motivos de longitud y claridad.

BS: Coco y tú piensan: "Toast-It es una buena idea". ¿Cuál es el siguiente paso?

Mafe Römer-Cabezas: Ambas empezamos con la idea de tantear el terreno. Inicialmente no dijimos: "Está bien, recaudemos una tonelada de capital y hagamos esto realmente grande". Y de hecho estoy agradecida por eso porque pudimos escuchar realmente a los pocos clientes que teníamos en ese momento y refinamos el producto de alguna manera. Fue una operación tan pequeña que pudimos ser ágiles a la hora de cambiar las cosas y hacer que el producto fuera lo más parecido a lo que nuestros clientes querían. Y también nos dio la oportunidad de aprender cada paso del negocio desde cero. Ambas estábamos haciendo arepas en nuestra cocina. Estábamos empacando todo en bolsas, en cajas y conduciendo por Miami.

La marca de arepas Toast-It incluye varios productos, incluyendo arepas a base de harina de yuca. (Crédito: Toast-It)

BS: Ustedes pasan de hacer arepas para amigos y familiares a, eventualmente, tocar puertas para el comercio minorista. ¿Cuál es la primera tienda en llevar su producto en Miami?

Mafe Römer-Cabezas: Empezamos a visitar tiendas de comestibles independientes más pequeñas, las tiendas de comestibles familiares. Como éramos un equipo tan pequeño, ni siquiera teníamos la capacidad para contratar corredores o distribuidores ni nada de eso. Enviamos solicitudes para otros minoristas más grandes sin pensar que alguien iba a aceptarlas, sino tal vez solo para poner las cosas en marcha y estar en sus radares. Y finalmente recibimos una llamada de Publix diciendo que habíamos obtenido distribución en 500 tiendas. Entonces pasamos de 30 tiendas de comestibles independientes que habíamos ganado tocando puertas a 500 tiendas Publix, que es como un tercio de todas las tiendas Publix en Estados Unidos.

Coco Cabezas y Mafe Römer-Cabezas en una competencia de Walmart. (Crédito: Toast-It)

BS: Coco y tú terminan siendo invitadas a Shark Tank. ¿Cómo fue su experiencia?

Mafe Römer-Cabezas: Durante toda la experiencia, estuve muy nerviosa, pero Coco estaba muy tranquila. Justo después de que entramos en el túnel de Shark Tank, cambió mi mentalidad y dije: “Es momento del juego y esta es tu oportunidad. Tienes que hacerlo bien. No hay repeticiones. Entonces, si te equivocas, te equivocas”. Como fanática del programa, sabía que [los tiburones] eran muy sinceros con sus preguntas. No están ahí para endulzar las cosas o simplemente para ser amables con la gente. Si algo realmente no les suena o suena extraño, te lo dirán y dirán: “No creo que sea una buena idea. No creo que este sea un buen negocio. No me gusta”. Los he visto decir cosas como: “Esto no me gusta nada”. Esas son todas las cosas que me preocupaban un poco. Afortunadamente, ese no fue el caso.

Lo que comenzó como un negocio para amigos y familiares ahora está disponible en tiendas Publix y Walmart de todo el sureste de Estados Unidos. Video en inglés.

Mira la conversación completa con Mafe Römer-Cabezas para saber cómo dejó su trabajo en Pepsico para lanzar su propia marca de comida venezolana, cómo ella y su hermana Coco introdujeron sus productos en las tiendas Walmart y cómo la pasión de Coco por el “Shark Tank” les ayudó a entrar en el programa.