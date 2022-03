Tras una semana internado, dan el alta al juez de la Corte Suprema Clarence Thomas

WASHINGTON DC - El juez de la Corte Suprema Clarence Thomas, de 73 años, recibió este viernes el alta médica tras pasar una semana hospitalizado con síntomas similares a los de la gripe debido a una infección, informó el máximo tribunal.

Thomas, uno de los jueces del ala conservadora de la máxima instancia judicial de Estados Unidos, salió del hospital en la mañana de este viernes.

Durante los últimos días había crecido la especulación acerca de su estado de salud dado que la Corte Suprema no había ofrecido actualización desde el pasado domingo sobre su evolución.

El magistrado fue ingresado la noche del 18 de marzo en el Hospital Sibley Memorial de Washington DC y fue diagnosticado con una infección, de la que fue tratado con antibióticos.

Thomas lleva en el puesto desde 1991 y fue nominado por el entonces presidente George H.W. Bush. Es el segundo magistrado afroamericano en llegar a la Corte Suprema después de Thurgood Marshall (1967-1991), al que sustituyó en el asiento cuando se retiró.

Actualmente, la Corte Suprema cuenta con seis jueces conservadores y tres progresistas.

"Eres una persona que es mucho más que tu raza y género. Eres cristiana, eres mamá, eres intelectual, amas los libros, pero a mí, lo siento, me cuesta no mirarte y no ver a mi mamá", dijo el senador demócrata.

Precisamente esta semana se celebraron las audiencias de confirmación ante el comité judicial del Senado de la jueza Ketanji Brown Jackson, la nominada por el presidente Joe Biden para cubrir la vacante dejada en esa corte por el magistrado progresista Stephen Breyer, que se jubila.

De ser confirmada por la Cámara Alta, Jackson será la primera mujer afroamericana en llegar a la Corte Suprema.