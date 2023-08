Joven que murió en trágico accidente le salva la vida a 2 personas con su último deseo

PHOENIX, Arizona - Una familia en Phoenix recuerda con nostalgia a Joel Derrick Gamino, de 13 años, quien perdió la vida en un accidente automovilístico hace casi dos semanas.

Senorina Valencia Gamino, abuela del joven, dijo que él era muy querido por la familia.

“Era mi motorcito, era mi fuerza, él era mi vida”, dijo Senorina.

Teresa Bliss, la otra abuela de Joel, dijo que la muerte del joven dejó un vacío en la familia que nunca será llenado.

La familia contó que el joven iba con ellos a la farmacia tras ser picado por un alacrán. Sin embargo, nunca llegaron a su destino ya que un segundo vehículo chocó contra el vehículo de ellos por detrás.

Según el informe policial, el incidente ocurrió cerca de las calles 7th y Bell, donde uno de los dos vehículos involucrados se dio a la fuga.

Senorina dijo que trató de mantenerlo despierto pero el joven sufrió fuertes golpes en la cabeza y el cuello. El joven fue trasladado al hospital donde finalmente falleció.

Las abuelas dijeron que unas semanas antes del accidente, el joven mencionó su deseo de donar sus órganos el día de su muerte para ayudar a otras personas.

“Cuando él nos dijo que él quería donar sus órganos, le dije a Joel Derrick no estés hablando así, pero él me dice ‘nana es lo que yo quiero'”, expresó Gamino.

El último deseo del joven se cumplió y su familia dice que los órganos vitales donados por Joel Derrick salvaron dos vidas.

Según la policía de Phoenix, el accidente en el que falleció el joven sigue bajo investigación.

“Hay muchas cámaras, y estoy seguro de que muchos testigos, así es que si usted vio algo, le pedimos que por favor nos llamen”, agregó el oficial Krynsky.

Por otro lado, Gamino compartió un mensaje.

“Que sepa que lo perdone… me duele mi nieto como quisiera que me lo regresaran, pero yo no soy nadie para juzgar”, dijo.