Policía revela imágenes de rescate de adolescentes en accidente donde una murió

Las imágenes de la cámara corporal recientemente publicadas muestran el momento en que los agentes de policía rescataron a dos adolescentes tras un accidente automovilístico justo antes de que el vehículo estallara en llamas, en donde murió una tercera joven que quedó atrapada en el asiento trasero.

Tres adolescentes viajaban en un Toyota Camry, conducido por una adolescente de 14 años, cuando el adolescente se estrelló contra un poste de semáforo cerca de la intersección de los bulevares Ventura y Balboa el 20 de febrero en Encino.

Imágenes de la cámara corporal de los agentes que respondieron mostraron a la policía rompiendo la ventana del automóvil para ayudar a sacar a los dos pasajeros de la parte delantera del vehículo.

Tras llevarlas a un lugar seguro, uno de los oficiales le pregunta a un pasajero si había otros ocupantes en el automóvil. Se escucha al adolescente decirle a las autoridades que había un tercer ocupante, que quedó atrapado debajo del asiento del conductor durante el impacto.

Desafortunadamente, los agentes no pudieron sacar a tiempo a la joven de 16 años del asiento trasero antes de que el coche estallara en llamas. Esa adolescente, cuyo nombre no ha sido revelado, murió en el lugar.

Un testigo en el lugar dijo que intentó ayudar a los oficiales a salvar a la niña, pero el incendio lo hizo imposible.

“Las llamas nos lo impidieron”, dijo Howard Raishbrook. "Fue tan intenso en ese momento que se apoderó de todo el auto en lo que parecieron segundos".

“Darme cuenta de que alguien estaba en ese auto y darme cuenta de que estoy tan cerca de los momentos finales de alguien es desgarrador”, dijo Raishbrook.

Los otros dos ocupantes del vehículo fueron identificados únicamente como la conductora de 14 años y un pasajero de 18 años. Sus nombres no fueron revelados.

Antes del accidente, los agentes que patrullaban esa noche vieron el Camry conduciendo sin sus faros. La cámara del tablero de un vehículo policial muestra que las fuerzas del orden intentaron detener el automóvil, pero este se negó a obedecer.

Debido a la lluvia, los agentes decidieron no perseguir el coche, sino que lo siguieron desde lejos.

No está claro qué causó que la conductora chocara contra el poste. El caso sigue bajo investigación por el Equipo de Investigación de Colisiones de Tráfico de LAPD.

