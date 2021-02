SAN DIEGO - Un residente de Spring Valley nació en Estados Unidos pero cuando era bebé fue dado en adopción a una familia en Mexicali, y por un cambio de apellido en su acta de nacimiento, agentes de inmigración podría deportarlo en cualquier momento.

José Ángel creció en Estados Unidos pensando que era mexicano y años después fue deportado. "Me empezaron a deportar porque me metí en unos líos, peleé el caso y lo gané", añadió Torres Uraga.

Antes de su segunda deportación fue cuando su madre adoptiva tomó acción.

"Me contó que él es nacido aquí, me entregó las pruebas y me dijo 've y encuentra a la mamá y el hermano', él es nacido aquí, 'ayúdalo'", reconoció Rosa Sotomayor, esposa del migrante.

Sotomayor dijo que sabía que tenía que encontrar a la familia biológica de su esposo para ayudar con su caso de inmigración. "Hace como 15 años encontramos el acta de nacimiento de su hermano", explicó Sotomayor.

Tras una búsqueda intensa estaba un paso más de encontrarlos. "En junio del 2019 no más nos dimos cuenta que tenía no solamente un hermano, pero cinco hermanas", dijo Sotomayor.

De acuerdo a su abogada, hace un mes el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos les dio 30 días para definitivamente comprobar la ciudadanía de Torres Uraga.

"Estas actas de ambos países de México y Estados Unidos comprueban y dicen los mismo: de que mi cliente nació en Estados Unidos", explicó la abogada de inmigración, Esther Valdes.

Su abogada presentó comprobantes de ADN de sus seis hermanos biológicos, récords médicos que nació en un hospital de Estados Unidos de madre y padre estadounidense, el acta de nacimiento mexicano que indica que fue dado en adopción, se le cambió su apellido original, además de declaraciones de su familia y el testamento de su madre biológica.

"Por derecho y legítimamente de parte de su madre, que también fue ciudadana y su padre, fue dado en adopción a una pareja mexicana. La disputa son los apellidos como se acostumbra la cultura hispana tiene apellidos maternos y paternos de sus padres biológicos y sus padres adoptivos", dijo Valdés.

Luego de una búsqueda intensa hace año y medio que Torres Uraga conoció a sus hermanos biológicos y debido a un cambio en su apellido original podría nuevamente separarse de ellos.

"Al verlo y mirarlo yo sentí que éramos hermanos sin tener pruebas de ADN", dijo Juanita Rodriguez, hermana biológica de Torres Uraga.

TELEMUNDO 20 se comunicó con el Servicio de Inmigración y Aduanas y aún seguimos en espera de una respuesta. Mientras su hermana pide que no los vuelvan a separar.