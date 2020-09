¿No hubo aumento en tu cheque de pago? Algunas empresas siguen reteniendo impuesto de nómina

NUEVA YORK - Los empleados de pequeñas empresas están recibiendo sus primeros cheques de pago de septiembre y probablemente noten la cantidad habitual. Es que los dueños de las empresas todavía están reteniendo el dinero para el Seguro Social a pesar de una orden presidencial que permite diferir el impuesto.

La orden que el presidente Donald Trump firmó el 8 de agosto permite a los empleadores dejar de retener el impuesto sobre la nómina del 6.2% desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre. Los empleados deben ganar menos de $4,000 cada dos semanas para calificar. Trump dijo que la orden tenía como objetivo poner más dinero en los bolsillos de los estadounidenses durante el brote de coronavirus.

Pero los propietarios de pequeñas empresas desconfían del plan. El impuesto aún debe pagarse entre el 1 de enero y el 30 de abril del próximo año, lo que significa que los empleados podrían sufrir un golpe financiero no deseado o las empresas podrían finalmente tener que pagar al gobierno si los empleados se van.

El abogado John Strohmeyer está procesando la nómina de su firma de Houston como de costumbre. “No tiene mucho sentido. No obtengo una exención fiscal como empleado o empleador. El dinero aún vence el 30 de abril del próximo año ”, dice Strohmeyer.

Jay Starkman dice que las empresas que llaman a su empresa de consultoría de recursos humanos para obtener asesoramiento sobre el aplazamiento de impuestos le preguntan si es un buen beneficio para los empleados. Pero no están dispuestos a implementar el plan.

“Si el empleado no devuelve el dinero, usted está en apuros. Hasta que eso cambie, no tiene sentido darle a alguien unos meses más de dinero ”, dice Starkman, director ejecutivo de Engage PEO, con sede en Hollywood, Florida.

Pero cuidado, no es un regalo.

Los propietarios también tienen preguntas sobre el proceso de pago que no se responden en las pautas que el IRS emitió la semana pasada.

El documento de tres páginas no dice cómo se cobrará el dinero después del 1 de enero, lo que deja a los propietarios preguntándose si tendrían que deducirlo cheque por cheque de pago o si los empleados tendrían que llegar a una suma global. Los propietarios tampoco saben si tendrían que sondear al personal individualmente para ver quién quiere o no quiere que se difieran sus impuestos.

Si bien muchas empresas utilizan procesadores de nómina o consultores de recursos humanos para manejar el pago del personal, implementar un aplazamiento de impuestos temporal es otra capa de trabajo para los propietarios que se centran en administrar sus empresas durante una pandemia.

Strohmeyer dice que los dueños de negocios preferirían concentrarse en los cambios que afectan el funcionamiento a largo plazo de sus empresas. “Este es un retraso de cuatro meses. ¿Por qué alterarías tu negocio? "

Los propietarios ya ven la posibilidad de un dolor de cabeza burocrático en el aplazamiento de impuestos, dice Karen Kerrigan, presidenta del grupo de defensa Small Business & Entrepreneurship Council.

"La gran mayoría de las pequeñas empresas probablemente optarán por no participar debido a la complejidad y al hecho de que pone a los propietarios o gerentes en una posición incómoda para recolectar fondos o deducir fondos de los cheques de pago de los empleados en el futuro, y estos podrían ser montos sustanciales", dijo.

Los propietarios están descubriendo que los empleados no están ansiosos por diferir sus impuestos. El único empleado del abogado Arash Hashemi está mirando hacia el camino para pagar el impuesto en 2021 y "teme que eso le hará más daño a su bolsillo que a ayudar", dice.

Hashemi, cuya consulta se encuentra en Los Ángeles, también está diciendo "no, gracias". “Ya tengo muchas obligaciones con el gobierno, no solo federal, sino estatal y local. No quiero ser una carga más para el negocio ”, dice.

Michael Kipness ha encuestado a sus cinco empleados y ha descubierto que "están muy preocupados por tener que devolver esto más tarde". Sus asesores financieros le dicen que la orientación del IRS sobre el aplazamiento de impuestos es confusa.

"Continuaremos reteniéndolo, ya que hay demasiada incertidumbre en este momento", dice Kipness, director ejecutivo de Wizard Race and Sports, una empresa que ofrece a los jugadores deportivos análisis de carreras y juegos.

El procesador de nómina ADP está listo para ajustar sus sistemas informáticos para dejar de retener el impuesto si las empresas lo solicitan, dice Pete Isberg, vicepresidente de asuntos gubernamentales de la empresa. Pero hasta ahora, hay poco interés, dice Isberg. “Muchas empresas miran esto y dicen: 'No lo creo'”, dice Isberg.