Día clave para Nueva Jersey: todo lo que debes saber sobre las elecciones primarias

NUEVA JERSEY -- Los votantes de Nueva Jersey se dirigen a las urnas este martes 10 de junio para elegir a los candidatos republicanos y demócratas que se disputarán la gobernación del estado, en las elecciones primarias de más alto perfil para ambos partidos desde las elecciones de 2024.

Los votantes irán a las urnas para elegir al sucesor del gobernador demócrata Phil Murphy, ya que no puede postularse para una tercera reelección. Casi una docena de candidatos competirán para ganar esa contienda.

Murphy prestó juramento como el 56.º gobernador de Nueva Jersey el 16 de enero de 2018. Tras ser reelegido en 2021,se convirtió en el primer gobernador demócrata en cumplir un segundo mandato en 44 años en NJ.

Dado que Nueva Jersey es uno de los dos únicos estados que celebrarán elecciones para gobernador este año (junto con Virginia), muchos expertos políticos seguirán la contienda en el Estado Jardín como un indicador de la política nacional antes de las elecciones intermedias del próximo año.

Históricamente, la política presidencial ha proyectado una gran sombra sobre ambas contiendas, y el partido del presidente ha perdido con frecuencia uno o ambos escaños. Si bien los demócratas han dominado durante mucho tiempo los cargos federales de Nueva Jersey, así como la legislatura estatal, la gobernación ha cambiado de manos regularmente entre los dos principales partidos políticos durante la mayor parte del siglo pasado. La última vez que un partido ocupó la gobernación durante más de dos mandatos consecutivos fue en 1961.

Además de votar por un nuevo gobernador, los residentes de Nueva Jersey también tendrán la oportunidad de elegir candidatos en los 16 distritos de la asamblea general del estado.

A continuación te explicamos lo que debes saber sobre las elecciones primarias de este martes 10 de junio.

¿Quién está en la boleta de votación?

El número de contendientes para el escaño de Murphy es amplio: al menos cinco candidatos republicanos y seis demócratas se han postulado.

La contienda se considera muy reñida, pero la demócrata Mikie Sherrill suena como la candidata en su partido. Mientras tanto, en el lado republicano hay cinco candidatos en la boleta, pero el exasambleísta estatal Jack Ciattarelli, a quien Trump apoyó anteriormente, es visto como el favorito

Estos son los candidatos demócratas:

Mikie Sherrill, congresista demócrata por el distrito 11 de Nueva Jersey. Es una expiloto de helicóptero de la Marina y exfiscal federal que asumió el cargo en 2019.

Ras Baraka, alcalde de Newark, educador y poeta. También fue director de escuela secundaria antes de unirse al Concejo Municipal de Newark, antes de convertirse en alcalde en 2014.

Steve Fulop es otro alcalde que se postula a gobernador. Actualmente, es alcalde de Jersey City tras asumir el cargo en 2013. Fulop es un exbanquero de inversiones que se unió a la Infantería de Marina después del 11 de septiembre de 2001 y sirvió en Irak.

Josh Gottheimer es actualmente congresista en la Cámara de Representantes por el quinto distrito de Nueva Jersey. También se graduó de la Universidad de Pensilvania y trabajó como redactor de discursos durante la administración del expresidente Bill Clinton.

Sean Spiller es el exalcalde de Montclair, Nueva Jersey. Actualmente preside la Asociación de Educación de Nueva Jersey, un sindicato de educadores de todo el estado.

Stephen Sweeney fue senador estatal por el tercer distrito de Nueva Jersey y presidente del Senado de Nueva Jersey. Es un extrabajador del hierro que se desempeñó como funcionario electo durante más de 20 años.

Estos son los candidatos republicanos:

Justin Barbara es un contratista de Marlton, Nueva Jersey. Nunca ha ocupado un cargo electivo. El año pasado, perdió una candidatura para el 3.er distrito congresional de Nueva Jersey mientras se postulaba como candidato del partido Únete a la Revolución.

Jon Bramnick es senador estatal por el 21.er distrito de Nueva Jersey. Anteriormente, también fue líder de la minoría en la asamblea general estatal. Es un abogado con una larga trayectoria que se autodenomina "el abogado más divertido de Nueva Jersey" y ha escrito un libro de comedia.

Jack Ciattarelli es exasambleísta por el 16.º distrito de Nueva Jersey. También es propietario de Galen Publishing, L.L.C., una editorial médica, y anteriormente se desempeñó como contador público.

Mario Kranjac es exalcalde de Englewood Cliffs. Su sitio web de campaña lo describe como abogado e inversor de capital de riesgo.

Bill Spadea es un expresentador de radio matutino y anteriormente presentó el controvertido programa de televisión "Chasing News", producido en Trenton, Nueva Jersey.



Otras contiendas locales

Además de votar por un nuevo gobernador, los votantes de Nueva Jersey tendrán la oportunidad de votar por candidatos en los 16 distritos de la asamblea general estatal.

Para ver la lista de candidatos en estos distritos, haga clic aquí.

¿Cuándo empieza la votación anticipada para las elecciones primarias de Nueva Jersey?

Las elecciones primarias de Nueva Jersey se llevarán a cabo el martes 10 de junio de 2025. Todos los condados ofrecerán esta opción a los votantes registrados para las Elecciones Primarias de 2025.

¿Cuál será el horario de la votación en las urnas?

La votación en las elecciones primarias de Nueva Jersey se llevará a cabo de 6 a.m. a 8 p.m.

¿Qué pasa si estás en línea cuando se cierran las urnas? ¿Aún puedes votar?

Si un votante se encuentra en la fila cuando cierra una mesa electoral, podrá votar siempre que permanezca en la fila.

¿Quién puede votar en las elecciones?

Los miembros registrados de un partido solo pueden votar en las primarias de su propio partido. En otras palabras, los demócratas no pueden votar en las primarias republicanas ni viceversa. Los votantes independientes o no afiliados pueden participar en cualquiera de las primarias, pero votar en las primarias de un partido los inscribirá en ese partido.

¿Dónde son los sitios de votación?

El lugar de votación de los votantes está determinado por los condados y usted puede buscar su lugar de votación en esta herramienta de la División Electoral de Nueva Jersey en su sitio web.

¿Puedo rastrear mi boleta de votación por correo?

La División de Elecciones de Nueva Jersey tiene un Portal de Información para Votantes donde puede realizar un seguimiento de su votación.

¿Dónde puedo ver si estoy registrado para votar?

El martes 20 de mayo de 2025 fue el último día para registrarse para votar en las elecciones primarias de Nueva Jersey. Haga clic aquí para consultar el estado de su registro.

¿Cuánto tiempo suele durar el recuento de votos?

En las elecciones presidenciales de 2024 en Nueva Jersey, los primeros resultados que reportó AP se obtuvieron en el condado de Hudson a las 8:01 p.m. ET, un minuto después del cierre de las urnas. El recuento de votos finalizó esa noche a las 4:21 a.m. ET en el condado de Burlington, con aproximadamente el 95 % de los votos contados.

¿Dónde puedo ver los resultados de las elecciones?

Los espectadores pueden seguir los resultados aquí en el sitio web y la aplicación de Telemundo 47 en nuestra página de resultados electorales.