Joven hispana con síndrome de Down sueña con celebrar sus 15 años

ARIZONA - Para miles de familias hispanas, la celebración de los 15 años es un día muy especial. Sin embargo, los costos que conlleva realizar este festejo se convierten en un reto para poder cumplir ese sueño.

Además de ese reto, Ruby Vázquez y su madre han enfrentado toda clase de juicios y estereotipos desde que la joven nació y fue diagnosticada con síndrome de Down. También enfrentó una enfermedad cardíaca que la dejó al borde de la muerte, pero contra todo pronóstico salió adelante.

En entrevista con TELEMUNDO ARIZONA, ambas comentaron lo emocionadas que se encuentran por cumplir ese sueño.

“Me siento orgullosa de la Ruby porque a pesar de todo lo que ha sufrido y ha batallado, es una niña bien alegre y la verdad yo la amo”, expresó Elvia Oseguera, madre de la joven.

“Ella es la alegría de la casa, cuando yo me caigo, haz de cuenta que yo me levanto por ella, porque es la que me guía”, añadió.

Ruby está a meses del importante festejo, que ocurrirá en noviembre.

“Ahorita mira muchos videos de quinceañeras, de vals, quiere bailar, chambelanes”, comentó su madre.

La idea de Ruby surgió de ver a sus compañeras celebrar sus cumpleaños, y pese a que a su mamá ha hecho toda clase de esfuerzos, aún no es suficiente.

“Ahorita como está la situación, pues yo estoy sola, con mis tres hijos, y yo soy la única que trabajo y los estoy sacando adelante”, aseguró. Es por esto que realizan rifas y toda clase de actividades para recaudar fondos y poder cumplir el gran sueño de Ruby.