Representante dice que solo renunciará si 142,000 personas se lo piden

NUEVA YORK -- El representante George Santos, el republicano de Nueva York recién juramentado bajo críticas por fabricar gran parte de su currículum de vida, dijo a NBC News el jueves que "si 142 personas me piden que renuncie, renunciaré".

Más tarde aclaró en una entrevista en War Room de Steve Bannon con el representante Matt Gaetz, republicano por Florida, que se refería a las más de 142,000 personas que lo eligieron en la carrera de noviembre por el 3er Distrito Congresional de Nueva York. Santos dijo que estaría en el Congreso "hasta que esas mismas 142,000 personas me digan que no me quieren".

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

Santos ha dicho repetidamente esta semana que no renunciará, a pesar de los llamamientos para que lo haga por parte de los principales funcionarios republicanos en su estado y un puñado de sus colegas republicanos en la Cámara.

Para más información, visita NBCNews.com.