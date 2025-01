Precios más caros: ¿Qué pasa si Trump cumple su promesa de imponer aranceles a Canadá?

El primer ministro saliente de Canadá, Justin Trudeau, advirtió que los consumidores estadounidenses pagarán más cuando sea que el presidente Donald Trump decida imponer aranceles generalizados sobre los productos canadienses.

Trump comentó a los periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca el jueves que aún planea imponer aranceles del 25% sobre los productos de Canadá y México a partir del 1 de febrero. El presidente estadounidense había amenazado anteriormente con imponer nuevos aranceles generalizados a México, Canadá y China tan pronto como asumiera el cargo, pero los aranceles no se aplicaron el primer día.

Noticias de Florida 24/7 en Telemundo 51. MIRA AQUÍ MIRA AQUÍ

Trudeau señaló que si Trump lleva a cabo su plan “ya sea el 20 de enero, el 1 de febrero, el 15 de febrero como un regalo de San Valentín, o el 1 de abril o cuando sea”, Canadá responderá con aranceles de represalia y “los precios para los consumidores estadounidenses en casi todo subirán”.

“No creemos que él quiera eso”, comentó Trudeau a los periodistas en Ottawa.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

El impacto que habría en los precios de la gasolina

Al apuntar al segundo socio comercial más grande de Estados Unidos después de México, Trump arriesga desestabilizar los mercados de automóviles, de madera y de petróleo, lo cual podría provocar rápidamente precios más altos para los consumidores.

La primera ministra de la provincia petrolera de Alberta, Danielle Smith, dijo que los estadounidenses de algunos estados podrían pagar más de un dólar por galón (3.7 litros) de gasolina, si Trump impone aranceles sobre el petróleo canadiense.

A pesar de que Trump ha dicho en varias ocasiones que Estados Unidos no necesita a Canadá, casi un cuarta parte del petróleo que consume Estados Unidos al día proviene de Canadá.

El vecino del norte de Estados Unidos también tiene 34 minerales y metales críticos que Estados Unidos desea y también es el mayor proveedor extranjero de acero, aluminio y uranio.

Según la empresa, el nuevo escenario afectaría los precios y la disponibilidad de los productos.

“Estados Unidos debería trabajar aún más con Canadá en nuestra energía, en nuestros minerales críticos, en los bienes que necesitan para entregar el crecimiento económico que Donald Trump ha prometido”, señaló Trudeau.

“Esa es nuestra primera opción. Si sigue adelante con los aranceles, estamos listos para responder de manera fuerte, pero de una manera... para averiguar cómo hacer que los retiren lo antes posible”.

La represalia que tomaría Canadá

Canadá está considerando imponer aranceles de represalia sobre el jugo de naranja, los inodoros y algunos productos de acero de Estados Unidos si Trump cumple su amenaza. Cuando el presidente estadounidense impuso aranceles más altos durante su primer mandato, Canadá anunció miles de millones de dólares en nuevos gravámenes en 2018 contra Estados Unidos en respuesta a los nuevos impuestos sobre el acero y el aluminio canadienses.

“Todo está sobre la mesa”, apuntó Trudeau. “Será malo para Canadá, pero también será malo para los consumidores estadounidenses”.

Casi 3,600 millones de dólares canadienses ($2,700 millones) en bienes y servicios cruzan la frontera cada día. Canadá es el principal destino de exportación para 36 estados de Estados Unidos.

Además, Trudeau comentó que Trump sigue preocupado por la frontera. El presidente estadounidense dijo a los periodistas en la Casa Blanca a principios de esta semana que, en su opinión, la cantidad de fentanilo que llega a través de Canadá y México es “masiva”.

“Hemos destacado que menos del uno por ciento de las drogas ilegales que entran en Estados Unidos, y menos del uno por ciento de los migrantes que entran en Estados Unidos provienen de Canadá, pero aún así estamos invirtiendo más de $1,000 millones y estamos reforzando nuestra frontera”, señaló Trudeau.

Trump sigue interpretando erróneamente el déficit comercial de Estados Unidos con Canadá —una nación rica en recursos naturales que proporciona a Estados Unidos productos básicos como el petróleo— como si fuera un subsidio. Trump afirma incorrectamente que Estados Unidos tiene un “déficit comercial de $200,000 millones”.

“Ya no vamos a tener eso. No podemos hacer eso”, dijo Trump en una aparición virtual en el Foro Económico Mundial. “Siempre pueden convertirse en un estado, y si son un estado, no tenemos déficit. No tendremos que imponer aranceles”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.