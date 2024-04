Dr Pepper lanzará un nuevo sabor por tiempo limitado para el verano.

A partir del 1 de mayo, Dr Pepper Creamy Coconut y Dr Pepper Creamy Coconut Zero Sugar estarán disponibles en las tiendas de Estados Unidos.

"Es suave, deliciosa y sabe a verano," dijo la compañía en un post de X.

she's smooth, she's delicious, and she tastes like summer 🥥

Dr Pepper Creamy Coconut is coming soon to stores near you for a limited-time 😎 pic.twitter.com/XR6pbX2cD7