Dolor, incertidumbre y miedo: persiste el trauma después del descarrilamiento de un tren en Ohio

EAST PALESTINE, Ohio— Heather Bable habla rápidamente, recordando el terror de la noche en que un tren cargado con productos químicos peligrosos descarriló a menos de media milla de su casa en East Palestine, Ohio. Escuchó un estruendo que hizo temblar la tierra y, desde la ventana de su baño, “todo lo que vio fueron las llamas”.

Pensó en la estación de servicio cercana, sus bombas de gasolina, sus tanques de diesel y propano.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

"Me mantuve bajo control, les dije a mis hijos: 'Está bien, muchachos, tenemos que irnos'", dice Bable. “… Lo único que sabía era que tenía que llevar a mis hijos a un lugar seguro. Toma solo las cosas necesarias y sal de ahí.

Su voz se entrecorta, las lágrimas brotan de sus ojos cansados, mientras describe el costo físico y emocional que siguió al desastre del 3 de febrero y la subsiguiente quema química: ocho días en un hotel y un regreso inquieto a casa; ronquera, congestión, náuseas y erupciones con picazón; visitas al médico no concluyentes; el “olor espantoso” que la perturba por la noche; enojo en la compañía de trenes Norfolk Southern por el accidente y las agencias gubernamentales que cree que respondieron con demasiada lentitud.

Y miedo constante: respirar el aire, beber agua, dejar que su hijo de 8 años juegue al aire libre. Miedo por Oriental Palestine, donde su familia ha vivido durante cuatro generaciones. Ahora, a los 45 años, Bable está ansioso por mudarse. También su madre, que ha estado aquí incluso más tiempo.

“Ya no nos sentimos seguros”, dice Bable en Sprinklz On Top, un acogedor restaurante del centro. Saca una botella de agua del bolsillo de su chaqueta y toma un sorbo. Ella no beberá del grifo en estos días.

Mira una aplicación de teléfono inteligente que informa sobre la calidad del aire local. “Hace apenas un par de días, cuando estaba tan hermoso, no me atrevía a abrir las ventanas porque no quería que entrara el aire”, dijo.

Bable se tomó una licencia de su trabajo en la fábrica para encontrar otro lugar donde vivir.

“Le encanta estar en el jardín”, dice, señalando a su hijo, Ashton.

“Ahora, no podemos hacer eso. … Incluso tengo miedo de cortar ese pasto, porque ¿qué queda todavía en el suelo? Simplemente no está bien”.

La difícil situación de Bable es similar a la de muchos en este pueblo de 4,700 habitantes cerca de la línea de Pensilvania un mes después de que 38 vagones de tren descarrilaran. Un informe preliminar de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte culpó a un cojinete de rueda sobrecalentado.

Varios vagones cisterna transportaban productos químicos peligrosos que se incendiaron o se derramaron. Días después, después de evacuar a miles de residentes cercanos, las cuadrillas ventilaron y quemaron cloruro de vinilo tóxico de cinco automóviles para evitar una explosión descontrolada, lo que envió otra columna negra hacia el cielo.

El miedo y la desconfianza aún se apoderan de muchos en una comunidad azotada por las garantías del gobierno de que el aire y el agua son seguros; advertencias de activistas como Erin Brockovich sobre encubrimientos y peligros en los próximos años; y la desinformación en las redes sociales.

“Es difícil saber cuál es la verdad”, dijo Cory Hofmeister, de 34 años, después de que Brockovich y los abogados que buscaban demandantes para un litigio organizaran una reunión repleta en la escuela secundaria que destacó los posibles riesgos para la salud.

La indignación contra la compañía ferroviaria, ampliamente condenada por no haber evitado el desastre y haber hecho muy poco después, es palpable. Recientemente, una pareja casada vendió letreros en el jardín que decían: "Juntos nos oponemos a Norfolk Southern", colocados en una mesa en la acera para beneficiar al departamento de bomberos. El negocio fue rápido.

El director ejecutivo de Norfolk Southern, Alan Shaw, expresó su pesar y prometió una limpieza a fondo.

Sherry Bable, de 64 años, se encuentra cerca de la barricada evitando que los mirones se acerquen al lugar del descarrilamiento. Su casa está al final de la calle. Heather vive a un par de cuadras de distancia con Ashton y su hija Paige, de 25 años.

"Cada vez que escucho un tren, todo lo que sigo pensando es, 'Dios mío, no dejes que nada pase esta vez'", dice Sherry. "Y no soy el único en la ciudad así".

Ella mira con tristeza a Sulphur Run, un arroyo cerca del ferrocarril. Anteriormente, un lugar popular para vadear, ahora se encuentra entre las vías fluviales que reciben señales de "MANTENER FUERA" en medio de pruebas y limpieza.

Al igual que su hija, Sherry revisa su teléfono en busca de datos e imágenes de la calidad del aire de una cámara doméstica enfocada en la calle. Captura camiones, excavadoras y otros vehículos que entran y salen del área. Se han retirado casi 4,85 millones de galones de aguas residuales líquidas y 2,980 toneladas de suelo, dice la oficina del gobernador Mike DeWine.

“Esa compañía ferroviaria debería comprar todas estas casas, derribarlas, conseguir familias que tengan niños primero, sacar a los ancianos y luego trabajar con todos los demás”, dice Bable. “Porque sigo diciendo que esto va a causar cáncer”.

Las agencias federales dicen que la exposición prolongada al cloruro de vinilo, principalmente a través de la inhalación, está asociada con un mayor riesgo de algunos tipos de cáncer. Pero los expertos dicen que vivir cerca de un derrame no necesariamente eleva el riesgo. Es difícil demostrar los vínculos entre los casos individuales y los contaminantes.

La Agencia de Protección Ambiental de EEUU dice que Norfolk Southern aún tiene que informar exactamente cuánto cloruro de vinilo se liberó. La EPA está monitoreando el aire en 29 estaciones al aire libre y lo analizó dentro de más de 600 hogares, y no encontró cloruro de vinilo ni cloruro de hidrógeno, un irritante para la piel, los ojos y la nariz que se puede generar cuando se quema el cloruro de vinilo. Ordenó a Norfolk Southern que realizara pruebas de dioxinas, que pueden haber sido liberadas durante la incineración de febrero.

Investigadores universitarios de Texas A&M y Carnegie Mellon dicen que su propio muestreo de un laboratorio móvil recogió sustancias químicas que incluyen cloruro de vinilo y acroleína, un probable carcinógeno maloliente que puede formarse durante la quema de combustibles, madera y plásticos.

La mayoría de las lecturas cayeron por debajo de los niveles mínimos de riesgo para personas expuestas menos de un año. Pero los niveles de acroleína eran lo suficientemente altos en algunos lugares como para generar problemas de salud a largo plazo, dijo Albert Presto, profesor de investigación de ingeniería mecánica de Carnegie Mellon.

La EPA dijo que sus mediciones registraron temporalmente concentraciones de acroleína ligeramente elevadas, pero no las consideró riesgos para la salud.

Bruce Vanderhoff, director de salud de Ohio, dijo en febrero que los contaminantes del aire pueden desencadenar malos olores y síntomas como dolores de cabeza a niveles muy por debajo de lo que es inseguro.

Los funcionarios estatales también dicen que no se encontraron contaminantes asociados con el descarrilamiento en el suministro de agua municipal o en 136 pozos privados. Norfolk Southern planea tomar muestras de suelo, con prioridad en las tierras de cultivo.

Nada de eso tranquiliza a los Bable.

Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo

Después de más de una semana en un hotel, Sherry regresó a casa. A la mañana siguiente, tenía congestión, garganta ronca y picazón en los ojos, dijo.

Desde entonces, ha tenido irritantes manchas rojas en la piel, dolores de cabeza y una sustancia "pegajosa" en los ojos.

Heather, entrevistada tres semanas después del accidente, mostró selfies con manchas rojas en la cara y el cuello. La noche anterior, un fuerte hedor a “plástico quemado” la despertó. Los olores son peores por la noche, mientras continúa el trabajo de limpieza, dice ella.

Ambas mujeres, y los hijos de Heather, han visitado médicos. Una radiografía mostró que los pulmones de Sherry estaban limpios. Ambos esperan los resultados de los análisis de sangre, pero dicen que sus médicos no estaban seguros de qué buscar.

“Eso es algo que odio de esto”, dice Sherry. “Nadie realmente está recibiendo ninguna respuesta”.

Los funcionarios dicen que están tratando de proporcionarlos.

El estado abrió una clínica gratuita donde los residentes reciben exámenes médicos y se reúnen con especialistas en salud mental y un toxicólogo. Los equipos estatales y federales también han distribuido más de 2200 volantes informativos, según la EPA, que tiene un centro de información en la ciudad.

Ted Larson, epidemiólogo de la Agencia de Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades de EEUU, y Vidisha Parasram del Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional se encontraban entre los equipos federales y estatales que tocaban puertas en el área, dejando volantes que invitaban a los residentes a tomar un control de salud. evaluación.

Larson y Parasram dicen que olieron químicos cerca del ferrocarril el día que llegaron y no dudan de las preocupaciones de salud de los residentes.

“Mi hija tiene 9 años”, dijo Parasram. “Me gustaría sacarla de aquí y llevarla muy, muy lejos”.

DEPARTAMENTO DE SALUD BUSCA PARTICIPANTE PARA ENCUESTA

El Departamento de Salud de Ohio también está buscando participantes para la encuesta de salud. Su cuestionario pregunta a las personas sobre la proximidad al accidente y por cuánto tiempo, qué tipo de olores recordaron, síntomas físicos y mentales y más.

Con al menos 320 encuestas completadas, los funcionarios dijeron que los principales síntomas incluyen dolores de cabeza, ansiedad, tos, fatiga e irritación de la piel.

Heather quiere salir de la zona de peligro. Pero su búsqueda de otra casa o apartamento no va a ninguna parte. Ella dice que muchos lugares se aprovechan de la situación y “están cobrando el doble o el triple de lo que estamos pagando”.

Recuerda haber crecido en el este de Palestina, una comunidad obrera en las estribaciones de los Apalaches, a una hora al noroeste de Pittsburgh. Antes del descarrilamiento, lo consideraba perfecto para una familia.

“Fue pacífico”, dice ella. “Podrías ir a los juegos de pelota. Podrías dejar a los niños afuera para jugar y estarías afuera por la noche y estarías escuchando los grillos, las ranas. La gente era amable”.

La economía local parecía estar recuperándose de la pandemia de COVID-19.

"Ahora, esto sucedió… y simplemente volvió a bajar", dice ella. “La gente no quiere venir aquí. Tienen miedo.

Sherry y su esposo también están considerando irse.

Su sala de estar está repleta de paletas de agua embotellada y reemplazó los platos, los juguetes y la ropa de cama de sus perros. Ella los mantiene principalmente en el interior ahora.

Pero mientras esté presente, está decidida a responsabilizar a la compañía ferroviaria y al gobierno. “Piensan que somos… pueblerinos”, dice.

“Siguen diciéndonos que está bien aquí abajo, la calidad del aire. Ahora, me gustaría verlos venir aquí viviendo en casas, especialmente justo detrás del lugar del accidente, ver cómo les gusta y qué tan seguros se sienten”.