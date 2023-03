Video muestra de los últimos minutos de paciente esposado en hospital; acusan a 10 personas

El video de vigilancia que muestra los momentos finales de la vida de Irvo Otieno, un hombre de 28 años internado en un hospital psiquiátrico, se hizo público la noche del lunes.

Otieno murió el 6 de marzo en el Hospital Estatal Central en Petersburg, Virginia, al sur de Richmond, luego de que miembros del personal médico y oficiales intentaran inmovilizarlo.

Siete agentes del alguacil del condado Henrico y tres miembros del personal del hospital están acusados de asesinato en segundo grado por su muerte. Los fiscales argumentaron que Otieno no parecía ser combativo y que estaba sentado en una silla cuando los agentes lo derribaron, informó The Associated Press.

QUÉ SE PUEDE VER EN EL VIDEO

Aunque no se sabe cómo fue editado, el video (que puede ser difícil de ver) muestra a varios agentes arrastrando a Otieno, con las manos y los pies esposados, al área de admisiones del hospital. The Washington Post publicó el video antes que los fiscales.

Finalmente lo sentaron en el suelo, mientras unos cuatro agentes seguían inclinados con una mano sobre Otieno. Luego, varios detectives más y personal del hospital intervienen para tratar de contenerlo.

En el video, es difícil ver a Otieno durante varios minutos porque los agentes y el personal estaban encima de él. No hay audio, tampoco.

Según el Post, pasaron 11 minutos antes de que dejara de moverse.

Después de ver el video la semana pasada, la madre de Otieno, Caroline Ouko, dijo que su hijo fue tratado de manera inhumana. “Lo que vi hoy fue desgarrador, Estados Unidos. Fue perturbador. Fue traumático. Mi hijo fue torturado", lamentó.

El video muestra intentos de revivir a Otieno con resucitación cardiopulmonar y un DEA, pero los abogados de la familia dicen que los esfuerzos de reanimación tardaron demasiado en comenzar.

Los abogados defensores habían estado luchando contra la publicación del video, diciendo que podría perjudicar a los posibles jurados.

The Post indicó que obtuvo el video a través de un enlace de Dropbox en una presentación judicial de los fiscales. Un abogado defensor le dijo al Post que le preocupa que haya sido una filtración intencional.

Este es el último ejemplo de la muerte de un hombre negro bajo custodia que tiene a las fuerzas del orden bajo escrutinio. La muerte de Otieno sigue a la golpiza fatal de Tyre Nichols en Memphis, Tennessee, a principios de este año, y se produce casi tres años después del asesinato de George Floyd bajo custodia policial en Minneapolis.

Ben Crump, quien representó a la familia de Floyd y ahora trabaja con la de Otieno, rápidamente hizo una comparación.

“Es realmente impactante que casi tres años después del brutal asesinato de George Floyd a manos de la policía, otra familia esté llorando a un ser querido que supuestamente murió casi de la misma manera: siendo inmovilizado por la policía durante 12 minutos de agonía”, expresó Crump en una declaración a principios de este mes.

Se espera que el abogado del condado Dinwiddie que dirige la investigación hable más tarde el martes.