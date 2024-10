EEUU identifica a más de 600 migrantes con posibles vínculos con la pandilla Tren de Aragua

El Departamento de Seguridad Nacional ha identificado a más de 600 inmigrantes en Estados Unidos que podrían tener vínculos con una notoria pandilla venezolana que está generando una creciente preocupación entre los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a nivel local y federal, según datos obtenidos exclusivamente por nuestra cadena hermana NBC News.

Aproximadamente 100 de los 600 inmigrantes que el DHS ha considerado "sujetos de interés" eran miembros confirmados de la pandilla a quienes el departamento recomendó incluir en una lista de vigilancia del FBI, dijeron los funcionarios. Los demás podrían ser considerados víctimas, testigos o miembros de la pandilla después de una revisión.

La pandilla venezolana, conocida como el Tren de Aragua, o el TDA, tiene una presencia conocida en 15 estados y una posible presencia en otros ocho, según los datos.

Los funcionarios de Seguridad Nacional comenzaron a trabajar para recopilar los datos sobre el Tren de Aragua esta primavera después de ver un aumento en los delitos cometidos por miembros de pandillas en Nueva York y otras ciudades de Estados Unidos. Los delitos vinculados a la pandilla incluyen el tráfico sexual en Louisiana y el tiroteo a quemarropa de dos agentes de policía de la Ciudad de Nueva York.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ha arrestado a más de 100 personas sospechosas de estar asociadas con el Tren de Aragua en relación con delitos desde octubre de 2022, según los datos, y 75 han sido arrestadas por violaciones de inmigración. Más de 20 han sido remitidas a un proceso federal.

"El DHS tiene una operación en curso para acabar con los pandilleros mediante la revisión de ciertas personas con las que se había encontrado anteriormente, además de la revisión y verificación rigurosas en la frontera", dijo un portavoz del DHS. "Todas las personas confirmadas o sospechosas de ser pandilleros son remitidas a un proceso penal o detenidas y puestas en expulsión acelerada".

Determinar el número exacto de miembros del Tren de Aragua que han cruzado a Estados Unidos es un enorme desafío porque, a diferencia de la mayoría de los países, Venezuela no comparte sus antecedentes penales ni otra información con los funcionarios estadounidenses. Eso también dificulta que los agentes fronterizos identifiquen quiénes entre los venezolanos que cruzan la frontera podrían ser miembros del Tren de Aragua

Los expertos en aplicación de la ley dicen que la cifra de 600 ilustra la brecha en la inteligencia sobre la presencia de la pandilla en EEUU debido a la falta de información proporcionada por el Gobierno venezolano.

"El número es casi inquietantemente bajo", dijo Frank Figliuzzi, exdirector adjunto de contrainteligencia del FBI y colaborador de NBC News. "Debería ser más alto".

Pero Figliuzzi dijo que el el Tren de Aragua aún no ha alcanzado el tamaño o los niveles de sofisticación de las pandillas más grandes que han existido en EEUU durante años.

"La mayoría de los expertos en pandillas dirían que el Tren de Aragua aún no muestra signos de sofisticación y organización avanzada dentro de Estados Unidos", dijo.

La MS-13, que surgió en Los Ángeles pero se convirtió en una pandilla transnacional con sede en El Salvador, tiene aproximadamente 10,000 miembros en EEUU, según el Departamento de Justicia.

La pandilla Barrio 18, también de América Central, llegó a tener entre 30,000 y 50,000 miembros, según el Departamento de Justicia, aunque sus números se han debilitado después de una ofensiva nacional en El Salvador.

El tamaño exacto del Tren de Aragua en Estados Unidos se ha convertido en un tema en la campaña presidencial.

El expresidente Donald Trump ha afirmado que los miembros del Tren de Aragua han “invadido y conquistado” Aurora, Colorado, un suburbio de Denver que es la tercera ciudad más grande del estado.

Pero el jefe de Policía de Aurora y su alcalde, Mike Coffman, un republicano, le dijo a NBC News el mes pasado que las afirmaciones de Trump sobre la pandilla son extremadamente exageradas.

Coffman dijo que los miembros del Tren de Aragua no han tomado el control de la ciudad de 400,000 habitantes. En cambio, varios edificios de apartamentos abandonados por su propietario durante años tienen un problema de delincuencia.

"Los problemas con los propietarios realmente se remontan a antes de la crisis migratoria", dijo Coffman.

Y aunque Trump ha destacado los crímenes que los miembros del Tren de Aragua han cometido contra los estadounidenses, un funcionario del DHS dijo que la gran mayoría de las víctimas del Tren de Aragua son inmigrantes venezolanos.

"Se aprovechan, en primer lugar, de los venezolanos", dijo el funcionario, señalando que muchos de los inmigrantes recién llegados tuvieron que pagar al Tren de Aragua para venir a EEUU. "Sabemos que controlan las rutas de tráfico de personas que salen de Venezuela y entran en Colombia y Panamá. Y están controlando más de estos pasos a medida que las personas se desplazan hacia el norte a través de México".

Según los datos, más de 20 de las más de 140 investigaciones que el ICE inició sobre el Tren de Aragua desde octubre de 2022 involucran sospechas de tráfico o trata de personas. Y la mayoría son investigaciones basadas en sospechas de afiliación a pandillas.

Ammon Blair, un exagente de la Patrulla Fronteriza que ahora aboga por una mayor seguridad en la frontera como miembro senior de la Fundación de Políticas Públicas de Texas, dijo que la cifra de 600 le indica que el DHS no conoce el número total de miembros del Tren de Aragua que realmente se encuentran dentro de Estados Unidos.

Blair dijo que cuando se retiró de la Patrulla Fronteriza en noviembre, la agencia no estaba examinando a los migrantes que cruzaban la frontera con suficiente atención.

“Cuando se analiza el proceso, desafortunadamente, los pasan a toda velocidad”, dijo. “La Patrulla Fronteriza ha creado una cinta transportadora, un sistema automatizado para procesarlos y liberarlos lo más rápido posible en Estados Unidos. No estábamos haciendo preguntas”.

Los datos obtenidos por NBC News mostraron que menos de 30 de los más de 600 sujetos de interés en relación con el Tren de Aragua están bajo custodia de ICE.

Un funcionario del DHS dijo que muchas de las 600 personas no han sido detenidas por ICE porque están bajo la custodia de otras organizaciones policiales. Los funcionarios dijeron que ICE también puede no saber dónde están o que sus conexiones con el Tren de Aragua o crímenes pueden no estar confirmadas o que arrestarlos podría interferir con las investigaciones criminales en curso.

Los ciudadanos venezolanos pueden ser liberados de la custodia si han cumplido su condena por cometer delitos. Pero debido a que Venezuela se niega a recibir de regreso a los ciudadanos que han emigrado a EEUU, ICE tiene que liberarlos debido a un fallo de la corte federal que le prohíbe detener a los migrantes indefinidamente.

Si se considera que un migrante bajo custodia de ICE es un verdadero riesgo para la seguridad pública, dijo otro funcionario del DHS, ICE encontrará una manera de mantener a la persona detenida, incluso si es por otra organización policial.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés para NBC news. Lo puedes leer aquí.

Luis Gerardo Núñez nos amplía desde Times Square.