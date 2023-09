Policía da detalles de asesinato de familia boricua y sus tres mascotas en Illinois

ROMEOVILLE - La policía del suburbio de Romeoville dio una conferencia de prensa este miércoles en la que se reveló que se ubicaron a los sospechosos presuntamente responsables de asesinar a una familia puertorriqueña de cuatro junto a sus tres mascotas.

Conforme al subjefe de la policía de Romeoville, Chris Burne, el departamento recibió una notificación por parte de las autoridades de Catoosa, Oklahoma de que localizaron un vehículo vinculado al asesinato. En ese vehículo manejaba Nathaniel C. Huey Jr., de 31 años, identificado como uno de los sospechosos y de pasajera andaba una mujer señalada como una persona de interés en el caso.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

Autoridades en Oklahoma intentaron realizar una parada de tráfico y el conductor intentó evadir a las autoridades, iniciando una persecución que terminó en un accidente. El automóvil se prendió en llamas a consecuencia del choque.

Burne agregó que los oficiales en el lugar de los hechos escucharon ruidos que se asemejan a disparos. Luego, ubicaron a una mujer en el asiento del pasajero del auto chocado con heridas de bala y fue llevada al hospital donde se encuentra en condición crítica. Un hombre que estaba en el asiento del conductor fue encontrado muerto con heridas de bala.

El subjefe de la policía de Romeoville se limitó a decir que hay evidencia que muestra una conexión y un motivo entre los sospechosos y las víctimas, pero que no se dará a conocer al momento puesto que la investigación continúa activa.

¿QUÉ ES LO QUE SE SABE DEL CASO?

Dos adultos y dos niños fueron encontrados sin vida en una casa en el suburbio de Romeoville, durante el fin de semana. La policía ahora dice que no cree que el asesinato haya sido un acto aleatorio sin proveer detalles adicionales sobre cómo llegaron a esa conclusión.

Este miércoles, la policía dio a conocer que se ubicó a un sospechoso, identificado como Nathaniel C. Huey Jr., de 31 años, y a una mujer, señalada como persona de interés, en conexión a los asesinatos. Además, con la recopilación de evidencia, incluyendo testimonios e imágenes de vigilancia, han determinado el posible motivo del crimen.

No obstante, debido a que la investigación continúa activa, no se dará a conocer más detalles al momento sobre qué fue lo que sucedió y por qué.

"No descansaremos hasta que los responsables de esta tragedia sean llevados ante la justicia," reiteró Burne en una conferencia de prensa que realizó el martes.

Por su parte, el alcalde de Romeoville, John Noak, dijo que se pondrá personal de Servicios Sociales a disposición de los residentes que necesiten asistencia tras el horrible ataque.

¿QUÉ FUE LO QUE PASÓ Y CUÁNDO?

La policía fue llamada por primera vez a responder a la casa ubicada en la cuadra 500 de Concord Avenue alrededor de las 8:43 p.m. el domingo para llevar a cabo una revisión de bienestar.

Burne dijo que el llamado vino a raíz de que uno de los miembros de la familia no se presentó a trabajar a las 6 a.m. del domingo y que esa persona no respondió a las llamadas telefónicas durante todo el día, lo que generó preocupación entre los familiares.

Al llegar a la casa, los agentes encontraron a cuatro personas fallecidas con heridas de bala.

Si bien se desconoce cuándo exactamente ocurrió el tiroteo, según las autoridades, se cree que el tiroteo ocurrió entre las 9 p.m. del sábado y las 5 a.m. del domingo.

¿QUIÉNES SON LAS VÍCTIMAS?

Las dos víctimas adultas fueron identificadas por las autoridades como Alberto Rolón y Zoraida Bartolomei, según la policía de Romeoville y la Oficina del Médico Forense del condado Will.

Los niños, de 7 y 9 años, aún no han sido identificados, pero ambos eran estudiantes de la escuela primaria Robert C. Hill, según un comunicado del Distrito Escolar 365U de la Unidad Comunitaria de Valley View.

A raíz de la muerte de los estudiantes, el distrito inició su plan de crisis, que incorporará un Equipo de Intervención en Crisis compuesto por profesionales capacitados, incluidos consejeros, trabajadores sociales y psicólogos, para ayudar a los estudiantes que necesitan apoyo.

Familiares de las víctimas dijeron a medios locales que eran de origen puertorriqueño.

¿SABE LA POLICÍA QUIÉN ES EL RESPONSABLE?

La policía de Romeoville reveló el miércoles que se ubicaron a los presuntos responsables de este crimen atroz en Catoosa, Oklahoma luego de que autoridades reconocieran el vehículo sospechoso en un boletín nacional que emitió el departamento.

Autoridades identificaron a Nathaniel C. Huey Jr., de 31 años y residente de Streamwood, Illinois, como uno de los sospechosos. Huey Jr. fue encontrado sin vida con heridas de bala adentro del automóvil que intentaba detener la policía en Catoosa, Oklamoha.

Huey Jr. iba acompañado de una mujer señalada como una persona de interés cuya identidad no ha sido compartida.

¿CUÁL FUE EL MOTIVO?

Hasta el momento, la policía sostuvo que con la evidencia recopilada, identificaron un nexo entre los sospechosos y las víctimas y un posible motivo. Sin embargo, no darán a conocer el móvil del crimen hasta que concluyan con la investigación.

Cualquier persona que tenga información sobre el tiroteo debe comunicarse con el Departamento de Policía de Romeoville al 815-886-7219.