Depósitos por coronavirus: nuevas herramientas del IRS para acelerar que llegue tu dinero

Si debido a tus bajos ingresos no declaraste impuestos en 2018 o 2019 y el Servicio de Recaudación de Impuestos o IRS no tiene tu información para depositar el dinero de ayuda por coronavirus, no te preocupes.

El Departamento del Tesoro y el IRS lanzaron una herramienta para que a través de una página web los "no declarantes" ingresen su información de depósito bancario.

¿En qué página debo entrar para dar tus datos?

Aunque no está por ahora disponible en español, los interesados deben entrar en https://www.irs.gov/coronavirus/non-filers-enter-payment-info-here

Una vez que entres en esa página debes hacer clic en el botón azul que dice en inglés "Non-Filers: Enter Payment Info Here" (No declarantes: ingrese la información de pago aquí").

¿Qué datos debo tener a la mano?

La herramienta solicitará información básica para confirmar la elegibilidad, calcular y enviar los "Pagos de Impacto Económico". Ten a la mano estos datos:

Tu cuenta de correo electrónico y número de teléfono.

Nombres completos y números de Seguro Social, incluso para cónyuge y dependientes.

Dirección donde residen.

Tipo de cuenta bancaria, cuenta y número del banco (routing number del banco)

Solo si lo tienes, el número de identificación personal de protección de identidad (IP PIN) que recibiste del IRS a principios de este año.

Licencia de conducir o identificación emitida por el estado, si tienes una.

¿Quién debería usar esta página?

Ciudadanos estadounidenses elegibles o residentes permanentes que:

Tuvieron ingresos brutos que no superaron los $12,200 ($ 24,400 para parejas casadas) para 2019.

De lo contrario, aquellos que no se les exigió presentar una declaración de impuestos federales sobre la renta para 2019, y no planificaban hacerla.

Si recibes una compensación por discapacidad para veteranos, una pensión o beneficios para sobrevivientes del Departamento de Asuntos de Veteranos, o tu nivel de ingresos no requiere que presentes una declaración de impuestos, debes enviar la información por esta opción.



Puedes proporcionar la información necesaria al IRS de manera fácil y rápida sin costo alguno a través de esta opción.

¿Cómo se usará mi información?

El IRS aclara que usará esta información para determinar su elegibilidad y el monto del pago y enviarle un "Pago de Impacto Económico". Después de proporcionar esta información, no necesitarás realizar ninguna acción adicional. El sitio web Free File Fillable Forms donde se aloja el formulario ess seguro, según explica el IRS.

¿En el caso de alguien que sí declaró pero no proporcionó información bancaria?

Más adelante este mes, el 17 de abril, el IRS lanzará una aplicación en línea llamada “Get My Payment" (Recibir mi pago), que permite a los contribuyentes que sí presentaron su declaración de impuestos en 2018 o 2019 pero no proporcionaron su información bancaria en su declaración que envíen su información de depósito directo para que puedan recibir pagos de inmediato, en lugar de cheques por correo.

¿Cómo conozco el estado de mi depósito?

La misma aplicación “Get My Payment" también permitirá a los contribuyentes rastrear el estado de tu depósito y saber cuándo los recibirás.

¿Qué ocurre si no doy mi información bancaria?

Deberás esperar entonces a que te envíen un cheque el cual tomará mucho más tiempo en llegar según ha explicado el IRS.

Si la persona recibe dinero del Social Security (personas retiradas), ¿debe llenar el formulario?

Los beneficiarios del Seguro Social que no presentaron una declaración de impuestos en 2018 o 2019 no necesitan usar este formulario ni tomar ninguna medida, y su depósito se realizará de la misma manera que reciben sus pagos del Seguro Social. El IRS usará la información en el Formulario SSA-1099 y Formulario RRB-1099 para generar los $1,200 por concepto de "Pagos de Impacto Económico".

¿Quiénes NO deberían llenar el formulario?

SI recibes beneficios del Seguro Social, Retiro ferroviario o SSDI. El IRS te enviará automáticamente un pago.

Si ya has presentado una declaración de impuestos federales sobre la renta de 2019.

Su tu ingreso bruto de 2019 excedió los $12,200 ($24,400 para una pareja casada) u otras razones requieren que presentes una declaración de impuestos federales de 2019.

Si te casaste a fines de 2019 y no estás proporcionando información aquí con tu cónyuge.

Si no eras ciudadano estadounidense ni residente permanente de EE. UU. en 2019.

Más información sobre la herramienta web aquí (en inglés).

Según el proyecto de ley de estímulo de $2 billones que firmó el presidente Trump a fines de marzo, los contribuyentes pueden recibir hasta $1,200 por persona o $2,400 para parejas casadas y hasta $ 500 por cada hijo calificado. Los contribuyentes elegibles que presentaron declaraciones en 2018 o 2019 comenzarán a recibir cheques la próxima semana, informó el IRS.

Los que todavía no han presentado impuestos, pero están obligados a hacerlo, deben hacerlo lo antes posible para recibir un cheque pronto, según el IRS.