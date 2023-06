“Maldita india”: maestra habría cortado el cabello de una estudiante nativoamericana e insultado a otra

SANTA FE, Nuevo México - Un fallo de la corte de apelaciones revivió una demanda contra la discriminación que acusa a una maestra de Albuquerque de cortarle el cabello a una niña nativa americana y de preguntarle a otra si estaba vestida como una “maldita india” durante una clase en Halloween.

La indignación por el presunto trato de las niñas impulsó la legislación en Nuevo México que prohíbe la discriminación basada en el peinado y las prendas religiosas para la cabeza.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

La demanda de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) acusó a las Escuelas Públicas de Albuquerque (APS, por sus siglas en inglés) y a una maestra de discriminación y de fomentar un entorno de aprendizaje hostil.

El subdirector de la ACLU de Nuevo México, Leon Howard, argumentó que el fallo afirma que las escuelas públicas están sujetas a protecciones contra la discriminación en la Ley de Derechos Humanos de Nuevo México.

El fallo de apelación valida que todos los “estudiantes deben sentirse seguros en la escuela y seguros de que su cultura, historia y dignidad personal son valoradas y respetadas por las escuelas públicas a las que asisten”, declaró Howard en un comunicado.

Por su parte, un tribunal inferior había determinado que una escuela secundaria pública no califica como un "alojamiento público" según la ley de derechos civiles del estado. El fallo de apelación devuelve la demanda al tribunal estatal de distrito para una audiencia sobre sus méritos.

“Si un funcionario de una escuela secundaria pública en su capacidad oficial negara los servicios a una persona en función de su raza, religión u orientación sexual, entonces la Ley de Derechos Humanos de Nuevo México seguramente se aplicaría”, escribió el juez de la Corte de Apelaciones J. Miles Hanissee.

Asimismo, la portavoz de APS, Monica Armenta, dijo que el distrito está considerando opciones para apelar.

La demanda alega que la profesora de inglés Mary Jane Eastin se disfrazó de bruja vudú en Halloween en 2018 e inició un juego en el que hacía preguntas a los estudiantes y recompensaba a los que respondían correctamente con malvaviscos mientras les daba comida para perros a los que no.

En algún momento, Eastin le preguntó a una estudiante nativa americana si le gustaban sus trenzas y luego cortó unas tres pulgadas con unas tijeras, esparciendo el cabello sobre su escritorio, alega la demanda.

La demanda dice que Eastin también le preguntó a otra estudiante, la demandante McKenzie Johnson, de 16 años, si estaba vestida como una “maldita india”. La madre de Johnson dijo más tarde a los periodistas que su hija estaba vestida para Halloween como Caperucita Roja, con una marca roja en la cara. Johnson, que es navajo, dijo que ya no se sentía bienvenida en la escuela.

El superintendente del distrito escolar se disculpó públicamente y les dijo a los padres que Eastin no regresaría a la escuela secundaria Cibola.

Johnson calificó el fallo como un gran avance para los estudiantes indígenas y otros.

“Estamos rodeados de comunidades nativas”, dijo en un comunicado. “El personal escolar de todos los niveles debe comprender nuestra cultura y nuestra historia para que lo que sucedió en mi salón de clases nunca vuelva a suceder”, agregó.

La gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, firmó una legislación en 2021 que prohíbe la discriminación, la disciplina o el trato desigual de los estudiantes por su peinado, tocado religioso o cultura.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos respaldó un proyecto de ley fallido el año pasado en gran parte en respuesta a los prejuicios que las personas negras pueden enfrentar sobre sus peinados en la sociedad, la escuela y el lugar de trabajo.

En 2021, el padre de una niña de Michigan de 7 años, cuyo cabello fue cortado por un maestro sin el permiso de sus padres, presentó una demanda de $1 millón contra el distrito escolar, un bibliotecario y un asistente de maestro. La demanda alegó discriminación racial y violaciones de derechos contra la niña birracial.

Johnson está representada por Parnall & Adams Law y el New Mexico Center on Law and Poverty.