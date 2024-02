Demanda: doctora murió de grave reacción alérgica tras comer en un restaurante de Disney World

El esposa de una doctora de Nueva York presentó una demanda alegando que ella murió de una reacción alérgica en Disney World y acusando de negligencia al resort de Florida y al restaurante donde cenó.

La denuncia alega que el 5 de octubre, el pub y restaurante irlandés Raglan Road sirvió comida a Kanokporn Tangsuan que contenía alérgenos a pesar de múltiples garantías de que sería segura para personas alérgicas.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Tangsuan, de 42 años, murió esa noche de una reacción alérgica grave conocida como anafilaxia, según el informe de la autopsia de un médico forense citado en la denuncia, que fue presentada el jueves en una corte de circuito de Florida en nombre de su marido, Jeffrey J. Piccolo.

Disney Parks and Resorts no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el lunes.

¿Qué ocurrió en el restaurante, según la demanda?

Tangsuan, su esposo y suegra fueron al restaurante de Disney Springs, un complejo comercial y de restaurantes de Disney World, el 5 de octubre para cenar, dice la denuncia.

Eligieron comer allí creyendo que el restaurante podría adaptarse a sus alergias, dice.

La demanda dice que Disney y Raglan Road han dicho que atender a las personas con alergias es una prioridad absoluta y que los clientes pueden consultar con el personal sobre ingredientes específicos.

La pareja le dijo a su camarero que Tangsuan tenía alergias graves y no podía consumir alimentos con alérgenos. Cuando preguntaron si artículos específicos estaban libres de alérgenos, el camarero respondió que los prepararían de esa forma si los solicitaban, dice la denuncia.

El grupo pidió platos llamados "Sure I’m Frittered," "Scallop Forest," "This Shepherd Went Vegan" y aros de cebollas, se indica. Preguntaron sobre los alérgenos "varias veces más" y les dijeron "inequívocamente" que su comida estaría libre de alérgenos, según la denuncia.

Cuando algunos de los platos llegaron sin "banderas libres de alérgenos", la pareja volvió a preguntar y la respuesta de su camarero fue la misma, agrega la denuncia.

La muerte y autopsia

Después de la comida, aproximadamente a las 8 p.m., el grupo se dividió. Piccolo regresó a la habitación de hotel y Tangsuan se quedó en Disney Springs para ir de compras, dice el documento.

Alrededor de las 8:45 p.m. comenzó a tener dificultad para respirar, entró en un restaurante cercano y se desplomó "mientras sufría una reacción alérgica aguda grave a la comida servida en Raglan", dice la denuncia.

Usó su EpiPen en un intento de detener la grave respuesta alérgica de su cuerpo. Un transeúnte llamó al 911 y los paramédicos llevaron a Tangsuan a un hospital, dice el documento.

Piccolo, ajeno al incidente, marcó su teléfono celular, pero un transeúnte respondió y le informó de lo sucedido. Fue al hospital, donde los miembros del personal le dijeron que Tangsuan había muerto, según la denuncia.

Según la denuncia, una autopsia encontró que tenía niveles elevados de lácteos y nueces en su organismo.

El informe de la autopsia indicó que su muerte fue un accidente. Señaló además que las pruebas fueron realizadas después de su muerte y que su validez y significado “no han sido establecidos”.

¿Qué pide el esposo?

La demanda, que nombra al restaurante y a Disney Parks and Resorts como demandados, alega múltiples cargos de negligencia. Pide más de $50,000 en concepto de daños y perjuicios.

Nicholas F. DeBellis, investigador de los abogados del demandante, dijo por correo electrónico que aunque a los acusados no se les había entregado la demanda y no habían respondido formalmente, sus abogados se habían puesto en contacto.

Tangsuan era médico de NYU Langone Health, dijo el lunes el portavoz Steve Ritea por correo electrónico. "Nos entristece el fallecimiento de la Dra. Tangsuan y nuestro más sentido pésame para su familia", dijo.

A Tangsuan le sobrevive Piccolo. La pareja esperaba tener hijos, dijo DeBellis, el investigador del demandante.