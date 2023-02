Los beneficios que terminarán en EEUU con el fin de la emergencia del COVID-19

La declaración de una emergencia de salud pública por COVID-19 hace tres años cambió la vida de millones de estadounidenses al ofrecer una mayor cobertura de atención médica, asistencia alimentaria reforzada y acceso universal a vacunas y pruebas de coronavirus.

Gran parte de eso ahora está llegando a su fin, y la administración del presidente Joe Biden dice que planea finalizar las declaraciones de emergencia el 11 de mayo.

Aquí hay un vistazo a lo que permanecerá y lo que desaparecerá una vez que se levante la orden de emergencia:

PRUEBAS, TRATAMIENTOS Y VACUNAS DEL COVID-19

Los hisopos nasales caseros, las vacunas contra el COVID-19, así como los refuerzos, los tratamientos y otros productos que los científicos han desarrollado durante los últimos tres años seguirán estando autorizados para uso de emergencia por la Administración de Alimentos y Medicamentos una vez que finalice la emergencia de salud pública. sobre.

Pero la cantidad que la gente paga por ciertos productos relacionados con el COVID puede cambiar.

Ya no se requerirá que las aseguradoras cubran el costo de las pruebas gratuitas de COVID-19 en el hogar.

Sin embargo, las vacunas gratuitas no terminarán con la emergencia de salud pública.

"En este momento, no hay nadie que no pueda recibir una vacuna o un refuerzo gratis", dijo Cynthia Cox, vicepresidenta de Kaiser Family Foundation. “En este momento, todas las vacunas que se administran siguen siendo las que compra el gobierno federal”.

El cambio podría dejar a muchos sin algunos servicios gratuitos y, según la Casa Blanca, no tendrá un impacto en la frontera sur

Pero la administración de Biden ha dicho que se está quedando sin dinero para comprar vacunas y el Congreso no ha accedido a las solicitudes del presidente de más fondos.

Muchos estados esperan poder pasar la primavera y el verano, pero hay dudas sobre cómo será su suministro de vacunas para el otoño, cuando las enfermedades respiratorias generalmente comienzan a aumentar, dijo Anne Zink, presidenta de The Association of State y Funcionarios Territoriales de Salud.

“Todos estamos ansiosos por saber más sobre eso”, dijo Zink.

MEDICAID

La inscripción en Medicaid se disparó durante la pandemia, en parte porque el gobierno federal prohibió a los estados sacar a las personas del programa durante la emergencia de salud pública una vez que se habían inscrito.

El programa ofrece cobertura de atención médica a aproximadamente 90 millones de niños y adultos, o 1 de cada 4 estadounidenses.

A fines del año pasado, el Congreso les dijo a los estados que podrían comenzar a eliminar a las personas no elegibles en abril. Se espera que millones de personas pierdan su cobertura, ya sea porque ahora ganan demasiado dinero para calificar para Medicare o porque se mudaron. Se espera que muchos sean elegibles para planes de seguro de bajo costo a través del mercado privado de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio o de su empleador.

PRÉSTAMOS ESTUDIANTILES

Los pagos de préstamos estudiantiles federales se detuvieron en marzo de 2020 bajo la administración de Trump y han estado suspendidos desde entonces. La administración de Biden anunció un plan para perdonar hasta $10,000 en deudas de préstamos estudiantiles federales para personas con ingresos inferiores a $125,000 u hogares con ingresos inferiores a $250,000.

Pero ese plan de condonación, que han solicitado más de 26 millones de personas, está en pausa, sumido en un limbo legal a la espera de un fallo de la Corte Suprema.

El Departamento de Justicia argumentó inicialmente que el Secretario de Educación tiene “autoridad amplia” para renunciar a las reglas relacionadas con la ayuda financiera para estudiantes durante una emergencia nacional, según la Ley HEROES de 2003 que se adoptó durante las guerras en Afganistán e Irak.

Según funcionario de la Casa Blanca, la pausa se extenderá a 60 días después del 30 de junio o 60 días después de que la Corte Suprema determine la legalidad del plan de perdón, lo que ocurra primero, informó NBC News.

Un funcionario de la administración de Biden le dijo a The Associated Press el martes que poner fin a las emergencias de salud no cambiará el argumento legal para la cancelación de la deuda de los préstamos estudiantiles y dijo que la pandemia de COVID-19 afectó a millones de estudiantes prestatarios que podrían haberse atrasado en sus préstamos durante la emergencia.

Se espera que la pausa en los pagos de préstamos estudiantiles finalice 60 días después del fallo de la Corte Suprema.

INMIGRACIÓN EN LA FRONTERA

Los funcionarios fronterizos aún podrán negar a las personas el derecho a solicitar asilo, una regla que se introdujo en marzo de 2020 cuando el COVID-19 comenzó a propagarse.

Esas restricciones permanecen vigentes en la frontera entre EE. UU. y México, a la espera de una revisión de la Corte Suprema, independientemente de la expiración de la emergencia por COVID-19. Los legisladores republicanos demandaron después de que la administración Biden se moviera para poner fin a las restricciones, conocidas como Título 42, el año pasado. La Corte Suprema mantuvo las restricciones vigentes en diciembre hasta que pueda sopesar los argumentos.

El final de la emergencia puede reforzar el argumento legal de que las restricciones del Título 42 ya no deberían estar vigentes. Las restricciones de emergencia se enmarcaron en las normas de salud y han sido criticadas como una forma de evitar que los migrantes lleguen a la frontera, en lugar de detener la propagación del virus.

TELEMEDICINA

La llegada de COVID-19 aceleró rápidamente el uso de la telesalud o telemedicina, y muchos proveedores y sistemas hospitalarios cambiaron la prestación de atención a un teléfono inteligente o formato de computadora.

La declaración de emergencia de salud pública ayudó a acelerar ese enfoque porque suspendió algunas de las reglas estrictas que anteriormente regían la telesalud y permitió a los médicos facturar a Medicare por la atención brindada virtualmente, alentando a los sistemas hospitalarios a invertir más en sistemas de telesalud.

El Congreso ya acordó extender muchas de esas flexibilidades de telesalud para Medicare hasta fines del próximo año.

Gracias a la tecnología se ha evitado saturar los hospitales durante la pandemia.

ASISTENCIA ALIMENTARIA

Las reglas relajadas durante la emergencia de salud pública de COVID-19 facilitaron que las personas y las familias recibieran un aumento en los beneficios bajo el Programa Federal de Asistencia Nutricional Suplementaria, o SNAP. Algunas acciones estatales y del Congreso han comenzado a reducir algo de eso. Las asignaciones de emergencia, generalmente alrededor de $ 82 por mes, según el Centro de Investigación y Acción Alimentaria, finalizarán en marzo en más de dos docenas de estados.

La ayuda alimentaria para adultos desempleados, menores de 50 años y sin hijos, también cambiará después de que se levante la emergencia de salud pública en mayo. Durante la declaración de emergencia, se suspendió una regla que requería que esas personas trabajaran o participaran en capacitación laboral durante 20 horas por semana para seguir siendo elegibles para los beneficios de SNAP. Esa regla volverá a estar vigente a partir de junio. La ayuda SNAP para más estudiantes universitarios de bajos ingresos también se reducirá en junio.

EMERGENCIAS ESTATALES DEL COVID-19

Al menos media docena de estados, incluidos California, Delaware, Illinois, Nuevo México, Rhode Island y Texas, todavía tienen algún tipo de declaración de emergencia por COVID u orden de desastre. Pero esas órdenes tienen un efecto práctico limitado.

La emergencia de salud pública de Nuevo México, que se extendió hasta el viernes, aconsejó a los centros de atención médica que cumplan con los requisitos federales de coronavirus. Delaware ha seguido operando bajo una "emergencia de salud pública", que ha suspendido la proporción de personal en los centros de atención a largo plazo.

El gobernador de California Gavin Newsom, un demócrata, ha dicho que su orden de emergencia finalizará el 28 de febrero. Newsom ha emitido 596 órdenes específicas, desde mandatos de quedarse en casa hasta extensiones de declaración de impuestos, durante la pandemia. La mayoría ha expirado, pero planea pedirles a los legisladores que conviertan dos en leyes permanentes: una que permita a las enfermeras ordenar y dispensar medicamentos para el COVID-19 y otra que permita a los trabajadores de laboratorio procesar únicamente las pruebas de coronavirus.

DINERO PARA HOSPITALES

Los hospitales sufrirán un gran golpe económico en mayo, cuando finalice la emergencia. Ya no obtendrán un 20% adicional por tratar a pacientes con COVID-19 que tienen Medicare.

El final de esos pagos llega en un momento en que muchos hospitales están bajo presión financiera, luchando contra la escasez de mano de obra y lidiando con el dolor de la inflación, dijo Stacey Hughes, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación Estadounidense de Hospitales (AHA, por sus siglas en inglés).

El gobierno federal ofrecerá test gratuitos y pedirá ayuda de personal militar para hospitales.