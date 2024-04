Buque habría tenido problemas eléctricos antes de chocar y derribar el puente en Baltimore

Horas antes de zarpar del puerto, el enorme buque portacontenedores que causó el mortal colapso de un puente de Baltimore experimentó aparentes problemas eléctricos, dijo el lunes a The Associated Press una persona con conocimiento de la situación.

El Dali partió del puerto de Baltimore a primera hora del 26 de marzo con cargamento con destino a Sri Lanka.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

El buque se quedó sin energía antes de llegar a aguas abiertas y golpeó uno de los soportes del puente Francis Scott Key, lo que provocó que el tramo colapsara en el río Patapsco y provocara que seis miembros de un equipo de reparación de carreteras cayesen en picado hacia la muerte. Dos de las víctimas aún están desaparecidas.

Las autoridades anunciaron el lunes por la noche la recuperación de un cuarto cadáver de un vehículo de construcción entre los restos submarinos. La identidad de la persona no fue revelada a petición de su familia, dijeron las autoridades.

Mientras el barco estaba atracado en Baltimore, se dispararon alarmas en algunos de sus contenedores refrigerados, lo que indicaba un suministro de energía inconsistente, según la persona con conocimiento de la situación que no estaba autorizada a comentar públicamente y habló con AP bajo condición de anonimato.

El FBI comenzó una investigación sobre el colapso del puente de Baltimore, pero no es la única. Según informes de AP, el barco carguero que provocó el colapso el 26 de marzo experimentó aparentes problemas eléctricos.

Los funcionarios de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) han dicho que su investigación incluirá una indagación sobre si el barco experimentó problemas de energía antes de comenzar su viaje.

La presidenta de la junta, Jennifer Homendy, indicó la semana pasada que la investigación se centra en el sistema eléctrico del barco en general. El buque experimentó problemas de energía momentos antes del accidente, como se evidencia en videos que muestran sus luces apagándose y encendiéndose.

Homendy dijo que la información obtenida del registrador de datos de viaje del barco es relativamente básica, "por lo que la información en la sala de máquinas nos ayudará enormemente".

El FBI ahora está llevando a cabo una investigación criminal sobre el colapso del puente que se centra en las circunstancias que condujeron al mismo y si se siguieron todas las leyes federales, según otra persona familiarizada con el asunto. La persona no estaba autorizada a discutir públicamente los detalles de la investigación y también habló con la AP bajo condición de anonimato.

Agentes del FBI estaban a bordo del carguero el lunes realizando actividades policiales autorizadas por el tribunal, dijo la agencia en un comunicado. No dio más detalles y señaló que no haría más comentarios sobre la investigación, que fue reportada por primera vez por The Washington Post.

Mientras tanto, el alcalde Brandon Scott emitió un comunicado el lunes anunciando una asociación con dos bufetes de abogados para “iniciar acciones legales para responsabilizar a los malhechores” y mitigar el daño a la gente de Baltimore. Dijo que la ciudad debe actuar rápidamente para proteger sus propios intereses.

Scott agregó que la ciudad “tomará medidas decisivas para responsabilizar a todas las entidades por la tragedia del Key Bridge”, incluido el propietario, operador y fabricante del buque de carga Dali, que comenzó su viaje aproximadamente media hora antes de perder energía y desviarse. curso.

TRÁMITES MILLONARIOS

El Dali está gestionado por Synergy Marine Group y es propiedad de Grace Ocean Private Ltd., ambas de Singapur. El gigante naviero danés Maersk alquiló el Dali.

Synergy y Grace Ocean presentaron una petición judicial poco después del colapso buscando limitar su responsabilidad legal, un procedimiento de rutina para casos litigados bajo el derecho marítimo estadounidense. Su presentación conjunta busca limitar la responsabilidad de las empresas a aproximadamente $43.6 millones.

Se estima que el buque en sí está valorado en hasta $90 millones y se le debían más de $1.1 millones en ingresos por flete. La estimación también deduce dos gastos importantes: al menos $28 millones en costos de reparación y al menos $19.5 millones en costos de salvamento.

"Debido a la magnitud del incidente, hay varias agencias gubernamentales que están llevando a cabo investigaciones, en las que estamos participando plenamente", dijo el lunes el portavoz de Synergy, Darrell Wilson, en un comunicado. "Por respeto a estas investigaciones y a cualquier procedimiento legal futuro, sería inapropiado hacer más comentarios en este momento".

Las compañías presentaron su petición bajo una disposición de una ley marítima de 1851 que les permite tratar de limitar su responsabilidad al valor de los restos del buque después de un siniestro.

Los abogados de algunas de las víctimas y de un trabajador que sobrevivió al colapso argumentaron el lunes que las empresas propietarias y administradoras del barco se están aprovechando de una “ley arcaica” para intentar proteger sus activos.

“Imagínese contarles eso a familias en duelo… mientras planifican un funeral, el propietario del barco está en la corte”, expresó el abogado L. Chris Stewart durante una conferencia de prensa en Baltimore.

El personal "no tuvo ninguna advertencia" en los momentos previos al colapso, dijo Stewart, a pesar de que una llamada de emergencia de último minuto del piloto del barco permitió a los agentes de policía cercanos detener el tráfico que intentaba cruzar el tramo. Dos de los cuerpos de los trabajadores aún están desaparecidos, mientras las cuadrillas continúan el peligroso trabajo de retirar enormes trozos de acero del río.

Julio Cervantes, que sobrevivió a la caída del puente, escapó por poco de ahogarse bajando la ventanilla de su vehículo de trabajo y luchando a través del agua helada a pesar de no saber nadar, informaron los abogados. Se aferró a los escombros hasta que fue rescatado.

"Todo esto se podía prevenir", puntualizó Stewart. “Es por eso que nos trajeron para investigar y descubrir qué sucedió y darles voz a estas familias”.

Las investigaciones se producen en medio de preocupaciones sobre la seguridad de miles de puentes estadounidenses y días después de que más de dos docenas de barcazas fluviales se soltaron y chocaron contra un tramo cerrado en Pittsburgh.