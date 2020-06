“Hemos hecho lo imposible”: gobernador da luz verde para que NYC entre en tercera fase

NUEVA YORK -- El gobernador Andrew Cuomo dio el visto bueno final para la entrada de la Ciudad de Nueva York a la Fase II durante su última sesión informativa diaria sobre la pandemia el viernes después de 111 conferencias de prensa consecutivas desde que la Ciudad de Nueva York anunció su primer caso confirmado el 1 de marzo.

"En los últimos tres meses hemos hecho lo imposible", dijo un apasionado Cuomo. "Estamos controlando el virus mejor que cualquier estado del país, cualquier nación del mundo. Estoy tan increíblemente orgulloso de lo que todos hicimos juntos y como comunidad. Reabrimos la economía y salvamos vidas, porque nunca fue así. una elección entre uno u otro. Siempre fue correcto hacer ambas cosas ".

Nueva York ha luchado furiosamente contra COVID-19; En marzo, fue una carrera desesperada encontrar suficientes camas de hospital y ventiladores para salvar vidas. Fue COVID corriendo desenfrenado, los casos aumentaron exponencialmente en medio de una tragedia épica. A mediados de abril, hubo un período de una semana completa donde murieron casi 800 neoyorquinos diariamente.

En menos de tres meses, un virus del que nadie había escuchado hace un año cobró al menos 24,661 vidas, aunque las autoridades reconocen que la cifra real probablemente sea mucho mayor.

La ciudad de Nueva York se prepara para entrar en la Fase II de su reapertura.

Hoy, el estado de Nueva York tiene la tasa de transmisión más baja de la nación y la mayor cantidad de pruebas per cápita, dijo Cuomo. Las muertes diarias están en los bajos dígitos dobles. Siete de 10 regiones se han reabierto más de la mitad. La ciudad de Nueva York, una de las mecas más vibrantes del mundo, reabrirá la mayor parte de su economía el lunes. El compromiso de los neoyorquinos para frenar la propagación dobló la curva.

"Todos nos beneficiamos cuando trabajamos juntos. Demostramos que al final, el amor gana, que no importa cuán oscuro sea el día, el amor trae la luz. Eso es lo que tomaré de los últimos 111 días", dijo Cuomo, su voz quebrando un poco. "Si pudiéramos lograr esta tarea imposible de derrotar a este virus mortal, no hay nada que no podamos hacer. Y estaremos mejor".

El gobernador había querido que un panel de expertos mundiales independientes revisara las métricas de la ciudad de Nueva York antes de que pasara a la Fase II, como lo ha hecho con todas las demás regiones preparadas para pasar a una nueva fase. Había esperado que los resultados regresaran a favor del traslado de los cinco municipios a la Fase II. Sucederá el lunes.

La Fase II permite la reapertura de comidas al aire libre en bares y restaurantes, tiendas minoristas en persona, salones de belleza y peluquerías (pero no servicios de cuidado personal como uñas o masajes) y más trabajos en la oficina, todo a la mitad de capacidad y con las pautas obligatorias de COVID en lugar como distanciamiento social y mascarillas faciales.

"Incluye la parte más grande de nuestra economía. Todos estamos de acuerdo en que esto es lo correcto", dijo el alcalde Bill de Blasio el jueves cuando reveló un plan clave para el próximo paso de la ciudad de Nueva York. "Es hora de avanzar, y si surge algo en los datos, es una preocupación, vamos a hablar de ello públicamente".

El alcalde inició la iniciativa de "Restaurantes Abiertos" (o "Open Restaurants") de la ciudad el jueves, que se enfoca en proporcionar más espacio temporal a los restaurantes a través de asientos en la acera, calles abiertas, plazas peatonales y asientos en el patio. Vea todos los detalles sobre ese plan, que de Blasio dijo que podría salvar hasta 5,000 restaurantes y 45,000 empleos, aquí. El plan para los restaurantes viene con una lista de reglas, y los infractores reincidentes podrían perder su autorización de restaurantes abiertos.

Cuomo dio un paso más el jueves, firmando una orden ejecutiva que faculta al estado a cerrar a los infractores de las pautas de reapertura local y despojarlos de sus licencias de licor. También firmó una orden ejecutiva que bares son responsables del área de la acera frente a sus negocios.

La ciudad de Nueva York es la única región del estado que aún se encuentra en la Fase I. Las regiones de Long Island y Mid-Hudson se encuentran en la Fase II, pero darán el paso a la Fase III, abriendo servicios de comidas interiores y cuidado personal, a mediados de la próxima semana. En la Fase III, el límite en las reuniones en interiores aumenta de 25 a 25.

La región de Mid-Hudson, que incluye los condados de Westchester y Rockland, solicitó a Cuomo que le permita iniciar la Fase III el viernes para que pueda tener reuniones más grandes del Día del Padre este fin de semana. El gobernador aún no ha respondido, pero teniendo en cuenta su postura sobre las normas estándar para todas las regiones, es poco probable que obligue a la solicitud a acortar el requisito de dos semanas entre fases.

Las reaperturas regionales por fases no han causado picos estadísticamente significativos en la infección hasta ahora en Nueva York, incluso cuando casi la mitad de los estados de la nación lidian con nuevos brotes. Muchos de ellos carecen de los sólidos estándares de reapertura de Nueva York.

Cuomo dijo el jueves que está preocupado por el aumento de las tasas de COVID en Florida y está considerando imponer una cuarentena de 14 días para las personas que viajan desde allí a Nueva York. Florida se encontraba entre los estados que hicieron eso por los viajeros de Nueva York al comienzo de la pandemia, ya que el virus se extendió por los cinco condados, dijo.

"Avancemos rápidamente, ahora tememos que lo traigan a nuestro estado", agregó Cuomo.

El jueves, el Empire State vio su porcentaje diario más bajo de pruebas positivas (0.9 por ciento) desde que comenzó las pruebas, aunque Cuomo dijo que está monitoreando de cerca el centro de Nueva York, donde los porcentajes positivos diarios están aumentando. A partir del jueves, el porcentaje diario de pruebas positivas de la región de la Fase III fue de hasta un 3 por ciento, notablemente más alto que su promedio móvil de siete días del 1 por ciento. El estado ha realizado más de 3 millones de pruebas COVID en los últimos tres meses y medio. El 12 por ciento de los neoyorquinos han dado positivo, aunque la tasa de la ciudad es más alta.

En este momento, el porcentaje de residentes de la ciudad de Nueva York que dan positivo en un promedio de siete días es solo del 1 por ciento. Eso está muy lejos del 59 por ciento en el pico de la crisis a principios de esta primavera. A nivel estatal, ese promedio móvil de siete días también es del 1 por ciento.

Los cinco boroughs de la ciudad de Nueva York todavía están agregando unos pocos cientos de casos nuevos de COVID diariamente, pero considerando que 30,000 o más se están probando cada día, eso no es inmanejable. Incluso Brooklyn y Queens, los dos condados de COVID más mortales en los Estados Unidos, están teniendo un porcentaje de pruebas positivas diarias muy por debajo del 2 por ciento.

A partir de la próxima semana, el gobernador Phil Murphy dijo que Nueva Jersey agregaría las muertes probables de COVID a su número total, como lo ha hecho la ciudad de Nueva York. Él dice que el cambio aumentará el peaje general del estado, que se ubica en 12,835, "significativamente".

Todas estas son razones para permanecer vigilantes, dice Murphy, mientras el estado se prepara para dar el siguiente paso el lunes, reabriendo salones de belleza, salones de tatuajes y masajes y más servicios de cuidado personal, junto con deportes de equipo sin contacto.

A partir del Día del Padre, los hogares de ancianos, las residencias de vida asistida, los hogares de cuidado de demencia, los hogares de cuidado de transición pediátrico y los hogares de cuidado personal integral pueden permitir visitas en espacios exteriores designados, dijo Murphy el viernes.

El gobernador también fijó una fecha para esta semana para la tan esperada reapertura de los centros comerciales cerrados. Esos pueden regresar el 29 de junio con restricciones. Los patios de comida, las áreas comunes para sentarse, los teatros y las salas de juego permanecen cerrados.

Todo eso se ha reabierto en Connecticut a partir de esta semana. El estado menos afectado del área triestatal en medio del brote de COVID,ha sido el más agresivo de los tres en su reapertura. Todo lo que queda cerrado en Connecticut son las escuelas, los campamentos de verano, los campamentos estatales, el DMV y los bares.