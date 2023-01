Conferencia de prensa de Bolsonaro tras solicitar una visa de turista en EEUU

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro tiene programada una conferencia de prensa este martes en Orlando, Florida, a un día de haber solicitado una visa de turista por seis meses para permanecer en Estados Unidos.

The Financial Times fue el primer medio en informar sobre la solicitud, citando al abogado de inmigración de Bolsonaro, Felipe Alexandre. El despacho del abogado, AG Immigration, confirmó el reporte a The Associated Press.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

Bolsonaro salió de Brasil rumbo a Florida el 30 de diciembre, dos días antes de la investidura de su rival, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

La ceremonia se llevó a cabo sin incidentes, pero una semana después miles de simpatizantes de Bolsonaro irrumpieron en la capital y causaron destrozos en los principales edificios de gobierno para exigir que se revocara la elección de Lula.