Lo sentencian a cadena perpetua por matar a un excompañero de clase gay de 19 años

Un hombre del condado de Orange, en el sur de California, condenado por asesinar a un excompañero de clase gay hace más de seis años, fue sentenciado el viernes a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional.

Sam Woodward fue declarado culpable de apuñalar repetidamente a Blaze Bernstein en un acto de odio y dejar su cuerpo en una tumba poco profunda en un parque en Lake Forest en enero de 2018.

Los familiares de Bernstein, incluidos sus padres, hicieron declaraciones antes de que se anunciara la sentencia, mientras que Woodward, quien renunció a su derecho a estar en la sala del tribunal el viernes, asistió a la audiencia de forma remota.

"Seamos claros. Esto fue un crimen de odio", dijo Jeanne Pepper, la madre de Bernstein. "Sam Woodward terminó con la vida de mi hijo porque mi hijo era judío y gay", aseguró.

Mientras la familia de Bernstein esperaba la sentencia desde las 9:00 a.m. del viernes, sus miembros dijeron que estaban frustrados porque la audiencia se detuvo varias veces después de la demora de años del juicio y la condena de Woodward.

"La vida sin mi hijo nunca será la misma", dijo Gideon Bernstein, el padre de la víctima, durante su declaración. "Señoría, le pido que lo condene a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por haber asesinado a mi hijo", expresó.

Bernstein, que tenía 19 años y era estudiante de la Universidad de Pensilvania, desapareció en enero de 2018 después de salir de noche con Woodward al parque Borrego en Lake Forest.

Woodward fue condenado este año por asesinato en primer grado con un agravante por un crimen de odio por matar a Bernstein, un estudiante universitario gay y judío de segundo año.

Las autoridades iniciaron una búsqueda exhaustiva y dijeron que la familia de Bernstein revisó las redes sociales del joven y vio que se había comunicado con Woodward por Snapchat. Las autoridades dijeron que Woodward le indicó a la familia que Bernstein había ido a encontrarse con un amigo en el parque esa noche y no regresó.

Días después, el cuerpo de Bernstein fue encontrado en una tumba poco profunda en el parque. Había sido apuñalado repetidamente en la cara y el cuello.

La pregunta durante el juicio de meses de Woodward no fue si mató a Bernstein, sino por qué, y las circunstancias en las que sucedió el asesinato. Los fiscales dijeron que Woodward estaba afiliado a un violento grupo extremista neonazi antigay, mientras que el abogado defensor Ken Morrison afirmó que su cliente no planeaba matar a nadie, ni odiaba a Bernstein, ni enfrentaba relaciones personales difíciles debido a un trastorno del espectro autista no diagnosticado durante mucho tiempo.

El caso tardó años en llegar a juicio en medio de una serie de retrasos y avivó la indignación pública en el sur de California, donde los residentes se desplegaron en 2018 para tratar de ayudar a las autoridades a encontrar a Bernstein después de que desapareciera repentinamente.

Woodward testificó durante su juicio y dio respuestas lentas y demoradas a las preguntas de los abogados con su largo cabello cubriendo parcialmente su rostro.

Bernstein y Woodward asistieron a la misma escuela secundaria, Orange County School of the Arts, y se conectaron a través de una aplicación de citas en los meses previos al asesinato. Woodward dijo que recogió a Bernstein, fue a un parque cercano y apuñaló repetidamente al joven después de intentar agarrar un teléfono celular que temía que hubiera sido utilizado para fotografiarlo.

Morrison afirmó que Woodward estaba confundido sobre su sexualidad después de haber crecido en una familia políticamente conservadora y católica, en la que su padre criticaba abiertamente la homosexualidad.

Pero los fiscales contaron una historia diferente. Dijeron que Woodward había atacado repetidamente a hombres gay en línea al comunicarse con ellos y romper abruptamente el contacto, mientras mantenía un diario odioso y plagado de blasfemias de sus acciones.

Las autoridades dijeron que también encontraron una máscara negra con rastros de sangre, un cuchillo plegable con una hoja ensangrentada y una gran cantidad de material antigay, antisemita y de grupos de odio en un allanamiento a la casa de la familia de Woodward en Newport Beach, California.

Morrison indicó que apelará el veredicto.